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Пета ноћ заредом: Нови талас америчких удара на Иран

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 22:49

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Пета ноћ заредом: Нови талас америчких удара на Иран
Фото: X / U.S. Central Command

Америчке снаге покренуле су нови талас удара на Иран, пету ноћ заредом, саопштила је Централна команда САД.

Америчке снаге покренуле су нови талас удара на Иран, пету ноћ заредом, саопштила је Централна команда САД.

Команда је на Иксу навела да је нови талас удара услиједио да би се додатно ослабили ирански војни капацитети.

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