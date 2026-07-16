Пета ноћ заредом: Нови талас америчких удара на Иран

Фото: X / U.S. Central Command

Америчке снаге покренуле су нови талас удара на Иран, пету ноћ заредом, саопштила је Централна команда САД.

Америчке снаге покренуле су нови талас удара на Иран, пету ноћ заредом, саопштила је Централна команда САД. Команда је на Иксу навела да је нови талас удара услиједио да би се додатно ослабили ирански војни капацитети. Свијет Огласила се Бијела кућа: Трамп долази на финале Свјетског првенства Три експлозије вечерас су потресле лучки град Бандар Абас на југу Ирана, јавила је иранска мрежа ИРИБ али други детаљи нису саопштени.

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