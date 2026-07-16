Огласила се Бијела кућа: Трамп долази на финале Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп присуствоваће финалу Свјетског првенства између Аргентине и Шпаније на стадиону Њујорк - Њу Џерси у недјељу, 19. јула, саопштила је секретар за штампу Бијеле куће Керолајн Ливит.
"Радујемо се финалној утакмици и знам да се предсједник радује", рекла је Ливитова новинарима.
Она је додала да ће Трампово присуство крунисати најгледаније, најбезбједније и најуспјешније Свјетско првенство у америчкој историји.
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Ливитова је истакла да не зна да ли је Трамп имао фаворита у финалу, али је охрабрила новинаре да га питају.
"Сигурна сам да ће он имати забаван одговор за вас", рекла је она.
Амерички предсједник ће такође присуствовати пријему Фифе сутра у Трамповој кули у Њујорку.
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