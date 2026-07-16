Аутор:АТВ редакција
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Снажне експлозије одјекнуле су у четвртак увече у центру Дубаија, док су изнад града, према извјештајима очевидаца, пресретнути пројектили током обновљених иранских напада на циљеве у Уједињеним Арапским Емиратима.
Новинари Euronewsa који се налазе у Дубаију јавили су да су се у центру града чуле гласне експлозије, уз наводе о пресретању ракета изнад града.
Најновији ирански напади представљају прве такве ударе после неколико мјесеци, након прекида ватре између Сједињених Америчких Држава и Ирана и потписивања оквирног споразума о окончању рата средином јуна.
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Само неколико дана раније Иран је погодио два брода из Уједињених Арапских Емирата у Ормуском мореузу.
И поред више изјава свједока и снимака који су се појавили на друштвеним мрежама, власти Дубаија саопштиле су да наводи о експлозијама изнад града нису тачни.
ALERTE INFO : Une explosion a été signalée à Dubaï, pour rappel, hier dans la journée, des drones émiratis auraient été aperçus en train de bombarder l’Iran pic.twitter.com/UdwLRx8i08— InfoSudLiban (@InfoSudLiban) July 16, 2026
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