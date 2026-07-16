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Експлозије од‌јекнуле у Дубаију: Иран поново напао?

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 19:22

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Снажне експлозије од‌јекнуле су у четвртак увече у центру Дубаија, док су изнад града, према извјештајима очевидаца, пресретнути пројектили током обновљених иранских напада на циљеве у Уједињеним Арапским Емиратима.

Новинари Euronewsa који се налазе у Дубаију јавили су да су се у центру града чуле гласне експлозије, уз наводе о пресретању ракета изнад града.

Најновији ирански напади представљају прве такве ударе после неколико мјесеци, након прекида ватре између Сједињених Америчких Држава и Ирана и потписивања оквирног споразума о окончању рата средином јуна.

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Само неколико дана раније Иран је погодио два брода из Уједињених Арапских Емирата у Ормуском мореузу.

И поред више изјава свједока и снимака који су се појавили на друштвеним мрежама, власти Дубаија саопштиле су да наводи о експлозијама изнад града нису тачни.

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Тагови :

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Дубаи вести

Дубаи

Уједињени Арапски Емирати

Експлозија

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