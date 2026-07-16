Лидија Вукићевић: Нисам хтјела да се скинем, што ме коштало улога

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Лидија Вукићевић је деценије свог живота посветила глуми, а недавно се јавно присјетила својих првих каријерних корака.
Како је открила, искреност ју је скупо коштала, а својевремено је била разлог губитка улоге.
"Почеци су ми били најтежи, жељела сам да се докажем. У свом првом интервјуу сам рекла: 'Ја сам глумица са мозгом, то ми је било тешко да докажем'", рекла је Лидија Вукићевић недавно.
"Људи су ме доживљавали као згодну црнку, а ја нисам жељела да ме оцјењују по изгледу и да ме оспоравају. Жељела сам да стекнем поштовање и најважније ми је што сам то успјела", додала је.
Истакла је да је веома стриктна и истину говори људима у лице.
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"То ме јесте коштало како у пријатељствима тако и у послу. На примјер, ја одмах кажем редитељу шта нећу да радим. Не знам зашто ме скенирају док још ни уговор нисам потписала, шта сам ја, роба?!", рекла је недавно Лидија, која је због свог става избачена из чувене серије мало пред почетак снимања.
"Била сам веома бунтовна од својих почетака и то ме је коштало много улога. На примјер, серија "Вук Караџић". Ишчитала сам сву литературу, требало је да играм у тој серији, урађен је костим и на крају нисам играла јер сам била директна и рекла да то што су замислили не оправдава улогу коју играм", открила је она.
"Не кажем да глумица не треба да се скине. Наравно да треба. Не продајем парадајз на пијаци, па сад као нећу да се скинем. Треба, али када лик има оправдање за то, јер се у том случају то не гледа као порнографија, већ је то саставни дио лика. Али ако се иде на то да се глумица скине и стави на плакат не би ли се публика привукла и добили што више новца на том филму, е онда тај филм са мном не може да се рад", истакла је искрено глумица, преноси Ало.
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