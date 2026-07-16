Милош Биковић открио како је добио надимак "Бифтек"

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Милош Биковић дио дјетињства провео је на Карабурми, гдје је због малог неспоразума добио необичан надимак.
Иако га сада зову искључиво именом или презименом, када је био клинац ситуација је била другачија.
Глумац се присјетио како је добио надимак за који мало људи зна.
"Звали су ме Бифтек (смијех)", рекао је глумац па додао:
"1995. године доселили смо се на Карабурму, ја изашао тамо, а можеш да замислиш каква се екипа тамо скупља… Не знам ко их је саставио. Кад су ме питали како се зовем и презивам, нису ме добро чули, и ја понављам "Биковић", а они настављају: "Како? Бифтек?"... И тако је тада било", објаснио је глумац једном приликом у емисији Ами G Show.
Подсјећамо, Милош Биковић је са својом изабраницом Иваном почетком године постао отац сина који се зове Василије.
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