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Повријеђени пацијенти биће пребачени из Црне Горе за Ниш

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 18:23

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Повријеђени пацијенти биће пребачени из Црне Горе за Ниш
Фото: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Пацијенти повријеђени у саобраћајној несрећи у Црној Гори сутра ће авионом Владе Србије бити превезени у Универзитетски клинички центар у Нишу.

Планирано је да тим љекара из Ниша пацијенте преузме на Аеродрому у Тивту и да их у два наврата пребаце на нишки аеродром, гд‌је ће их такође сачекати љекари, преносе београдски медији.

Градоначелник Ниша Драгослав Павловић рекао је да су се љекари црногорских установа посебно ангажовали око повријеђених Нишлија и да ће сутра бити превезен пацијент који је на лијечењу у Котору и седморо пацијената који се налазе у болници у Рисну, преноси Срна.

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Здравље

Дијете завршило у болници због цвијета из парка

Комби са српским држављанима преврнуо се 12. јула у мјесту Липци на магистралном путу Котор - Никшић током њиховог повратка са манастира Острог. Погинула је двадесетједногодишња д‌јевојка из Ниша, а 16 особа је повријеђено.

Најтеже је повријеђен 10-годишњи д‌јечак, који има повреде главе и плућа и његово стање је и даље тешко. Он је хоспитализован у Клиничком центру Црне Горе.

Возачу Љ. М. из Котора одређен је притвор.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Црна Гора

повријеђени

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