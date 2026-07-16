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Повријеђен у језивој несрећи: Након три мјесеца преминуо Вук Матић

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 17:38

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Вук Матић
Фото: Инстаграм

Вук Матић, који је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи код Руме, преминуо је послије више од два и по мјесеца борбе за живот.

Вук је тешко повријеђен у стравичној саобраћајној несрећи која се догодила 27. априла на ауто-путу Шабац-Београд, када је аутомобил којим је управљао возач који се кретао у контрасмјеру ударио у возило у којем се налазио. Тог кобног дана угашена су четири живота, док је Вук Матић, тешко повријеђен, започео своју најтежу животну битку.

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Данима, недјељама и мјесецима његова породица, пријатељи и сви људи доброг срца вјеровали су у чудо. Надали су се да ће се вратити, да ће поново насмијати своје најмилије и наставити живот који је тек био пред њим. Нажалост, судбина је одлучила другачије.

Сахрана Вука Матића биће одржана у петак, 17. јула, у 13 часова на Новом гробљу.

Подсјетимо, у несрећи код Хртковаца на лицу мјеста погинули су Ленка Р. (22), Вук Г. (20) и Дејан Ђ. (24), када је у њих директно ударио аутомобил који се у контра смјеру кретао брзином од 130 километара на сат. Возач "голфа" у ком су били млади, М. П. (24), преминуо је убрзо након пријема у болницу.

Вук Матић тада је задобио тешке повреде опасне по живот, а његови најближи на друштвеним мрежама објавили су апел за све који су у могућности да дају крв за њега.

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Свега три минута прије судара, у 12.57 сати, на локалној "Вајбер" групи освануло је упозорење: "Човјек вози у контра смјеру 130 на сат, пазите се!".

Нажалост, млади у "голфу" поруку нису видјели. У 13.00 часова услиједио је директан судар толико силовит да се ауто-пут готово није видио од одломљених дијелова аутомобила расутих по асфалту.

Као возач "голфа" идентификован је Миодраг Пиперин (48) из околине Београда.

(Телеграф)

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Тагови :

Вук Матић

Саобраћајна несрећа

несрећа

Србија

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