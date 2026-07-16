Влада Српске подржала реконструкцију спортског игралишта у Прњавору

Аутор:АТВ редакција
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Министар за европске интеграције и међународну сарадњу у Влади Републике Српске Златан Клокић изјавио је да је Влада Републике Српске, на приједлог ресорног министарства, донијела одлуку о подршци реконструкцији спортског игралишта код ЈУ "Центар средњих школа Иво Андрић" у Прњавору.
Министар за европске интеграције и међународну сарадњу у Влади Републике Српске изјавио је да је Влада Републике Српске, на приједлог ресорног министарства, донијела одлуку о подршци реконструкцији спортског игралишта код ЈУ "Центар средњих школа Иво Андрић" у Прњавору.
Министар је истакао да ова одлука за њега има посебан значај, јер је управо на том игралишту провео велики дио дјетињства, стекао пријатељства и завршио средњошколско образовање у тадашњој Средњој мјешовитој школи "Рада Врањешевић".
Он је навео да ће реконструисано игралиште добити ново лице и постати мјесто на којем ће нове генерације стварати своје успомене, учити о тимском духу, упорности и поштовању.
Министар је захвалио предсједнику Владе Републике Српске Радовану Вишковићу на подршци пројекту, као и градоначелнику Прњавора Дарку Томашу, који је покренуо иницијативу и чији град учествује у њеном финансирању.
Према његовим ријечима, улагање у школе, спорт и младе није трошак, већ инвестиција у будућност, јер се овакви пројекти реализују због генерација које ће на тим мјестима одрастати и стварати успомене.
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