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Берковићи – Први Мото скуп оправдао очекивања организатора

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:43

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Берковићи Мото скуп
Фото: Direkt Portal/printscreen

У дефилеу је учествовало више од 250 мотоциклиста, а судећи по реакцијама љубитеља двоточкаша, може се рећи да и ова мала локална заједница осваја мјесто на календару мото дешавања.

“Током цијелог дана владала је одлична атмосфера, а утисци гостију су изузетно позитивни”, рекли су у Мото клубу “Кастор” који стоје иза првог Мото партија на Берковићима.

Поред мото клубова из БиХ, гости су били и бајкери из Србије, Црне Горе и Хрватске.

За музички програм била је задужена група Рок Арт, чијем концерту је, према тврдњама организатора, присуствовало преко 500 посјетилаца.

Организатори мото скупа на Берковићима су група ентузијаста МК „Кастор“ који управо у јулу пуни годину постојања, преноси Директ Портал

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Тагови :

Берковићи

Мото Фест

мотористи

Моторијада

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