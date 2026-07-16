Берковићи – Први Мото скуп оправдао очекивања организатора

Аутор:АТВ редакција
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У дефилеу је учествовало више од 250 мотоциклиста, а судећи по реакцијама љубитеља двоточкаша, може се рећи да и ова мала локална заједница осваја мјесто на календару мото дешавања.
“Током цијелог дана владала је одлична атмосфера, а утисци гостију су изузетно позитивни”, рекли су у Мото клубу “Кастор” који стоје иза првог Мото партија на Берковићима.
Поред мото клубова из БиХ, гости су били и бајкери из Србије, Црне Горе и Хрватске.
За музички програм била је задужена група Рок Арт, чијем концерту је, према тврдњама организатора, присуствовало преко 500 посјетилаца.
Организатори мото скупа на Берковићима су група ентузијаста МК „Кастор“ који управо у јулу пуни годину постојања, преноси Директ Портал
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