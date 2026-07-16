Човић: ОХР мора нестати!

Говорећи о три сједнице ПИК-а које нису дале резултате, Човић је рекао да је то један од показатеља амбијента око БиХ, те је указао на жеље појединих земаља ко би требао бити високи представник.

- На крају је дошло вријеме да ми кажемо - европски пут и некакав специјални високи представник који има нека овлашћења у БиХ, нема више своје мјесто овдје. Боље да ми то кажемо него да се ови пријатељи из ПИК-а надмудрују колико им треба, да покушају нешто направити око тога. Ја сам увјерен, то смо комуницирали у посљедње вријеме, да је дошло вријеме да врло јасно дефинишемо и мандат те особе која ће имати неки прелазни карактер, да дефинишемо овлашћења, која не могу бити бонска, јер сва досадашња бонска овлашћења су направила штету БиХ - наводи Човић, преноси Кликс.

Говорећи о Кристијану Шмиту, истакао је да није ништа добро урадио, те како је изазвао штету сталним дјеловањима и, како је то дефинисао лидер ХДЗ-а, увјеравањима да он боље разумије односе у БиХ од самих Хрвата.

- Зато сам и ових дана рекао, то понављам већ у задњих 10 година, дао Бог да једног дана неко дође са овлашћењима да поништи све одлуке високог представника. Нико други то не може урадити него опет таква некаква институција и да се окренемо себи, да разумијемо да је БиХ састављена од три конститутивна народа и да морамо наћи мјеру за та три конститутивна народа - навео је Човић за РТВ ХБ.

Човић сматра да та "унутрашња надмудривања" нису добро донијела никоме.

- Ни најбројнијем народу кад је нама бирао четири пута члана Предсједништва БиХ, кад су умјесто нас покушали бирати представнике у Дому народа, али и многа друга наметнута рјешења, сјетите се како се то радило од 2000. године... На крају смо дошли пред зид, да разумијемо да опет морамо сами, свака част пријатељима, али ми имамо одговорност за БиХ - каже он.

Појаснио је како сама ријеч реформска агенда наводи на трансформацију.

- Да имамо овлашћења с високим представником да умјесто нас доноси закон о државној имовини, закон о овоме, ономе и из сваког сегмента: културе, спорта, образовања, привреде, свагдје је улога високог представника кључна. Па како ћете отворити врата преговарачког процеса? Или кренути у неке нове реформске активности док имате такву институцију? Она мора нестати, она се мора угасити, то је тако - нагласио је он.