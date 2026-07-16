Стижу нове аукције: Од патика до "Rolexа" - шта све продаје УИО БиХ?

Аутор:АТВ редакција
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Од ауто-дијелова и гардеробе до техничке опреме и луксузних ручних сатова дио заплијењене робе из складишта Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ биће понуђен на јавној продаји 22. јула, када ће у Сарајеву бити одржана прва од неколико најављених аукција.
Ријеч је о једној од редовних активности, путем којих се заплијењена роба нуди на продају заинтересованим купцима.
Прва у низу најављених продаја биће одржана 22. јула у просторијама Регионалног центра УИО у Сарајеву. Прва јавна аукција заказана је за 12 часова, друга за 12.30, док ће директна продаја почети у 13 часова.
Купцима ће бити понуђен широк избор робе, међу којом су аутомобилски дијелови, попут радилице за BМW мотор, свјећица и аутомобилских гума, затим одјећа и обућа, патике, шорцеви, хаљине, каишеви, панталоне и дуксерице. На продаји ће се наћи и кућне потрепштине те угоститељски инвентар, укључујући столњаке, керамичке шоље, плехове и чокање, као и техничка и канцеларијска опрема. Посебну пажњу привлаче ручни сатови швајцарских произвођача "Oris" и "Rolex".
Роба ће бити продавана искључиво у пакетима, односно ЛОТ-овима, што значи да није могуће куповати појединачне артикле из једног пакета. Сви производи продају се у затеченом стању, без могућности накнадне рекламације.
Економиста и директор Подручне привредне коморе Бањалука и економиста Александар Љубоја рекао је за "Глас Српске" да је ријеч о редовној процедури којом надлежни органи располажу робом за коју није доказано власништво или њено законито поријекло.
- Када се у одговарајућем поступку утврди да роба нема уредну документацију или да није могуће доказати њено власништво, надлежни органи имају законско право да је продају путем јавних аукција. На тај начин остварују се приходи који се уплаћују у буџет, што представља редовну праксу - појаснио је он.
Предсједница Удружења потрошача "ToPeer" из Добоја Снежана Шешлија сматра да овакве аукције представљају добру прилику првенствено за мање трговце и предузетнике, али истиче да крајњи потрошачи од њих засад немају значајнију корист.
- За мање трговце из малих градова ово може бити добра прилика да дођу до квалитетне робе, нарочито ако се не ради о великим количинама које углавном купују велики трговачки ланци. Било би одлично и када би се одразило и на захтјеве и потребе потрошача јер нисам сигурна да цијене прате оно што буде на аукцији - рекла је Шешлија.
Додала је да је међу трговцима у Добоју заинтересованост за овакве аукције прилично мала, прије свега због недовољне информисаности.
- Говорим о власницима једне или двије продавнице у мањим градовима, који често ни не знају када се аукције организују. Оне се углавном одржавају у центрима или се врши препродаја, па информације не стигну до свих којима би могле бити корисне - казала је Шешлија.
Према њеним ријечима, било би корисно да се овакве продаје више промовишу кроз локалне медије и друге канале информисања како би што већи број грађана и привредника имао прилику да сазна за њих и учествује.
Право учешћа у јавној аукцији коју организује Регионални центар Управе за индиректно опорезивање имају правна и физичка лица регистрована за обављање дјелатности, уз обавезно прилагање одговарајуће документације. Учесници су дужни да прије почетка аукције потврде идентитет, док запослени у УИО БиХ и чланови њихових ужих породица немају право учешћа. За пријаву је потребно уплатити депозит у износу од десет одсто почетне вриједности робе, који се враћа свим учесницима који не буду изабрани као најповољнији понуђачи.
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