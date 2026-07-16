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Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 07:35

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Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада
Фото: Tanjug / AP / Michel Euler

Украјина је од Француске купила 16 борбених авиона „Рафал“, а обука пилота почеће „већ 2026. године“, саопштио је у уторак Кабинет предсједника Украјине.

Ови авиони, који чине окосницу француског ратног ваздухопловства, требало би да буду кључни дио будуће украјинске флоте у периоду након рата, уз шведске ловце „Грипен Е“.

Вијест је објављена у оквиру заједничке декларације са Француском, у којој се помињу набавка система противваздухопловне одбране САМП/Т НГ и лиценцна производња крстарећих ракета „Сторм Шедоу“/„СКАЛП“ у Украјини, пише Кијев пост.

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Детаљи споразума и финансирање

Канцеларија је објаснила да је куповина ових летјелица, које су дио планиране укупне набавке од 100 комада, обухваћена споразумом потписаним у новембру 2025. године. Набавка ће се финансирати путем зајма Европске уније за подршку Украјини, у износу од 90 милијарди евра за период 2026–2027. године, као и путем „било којих других извора финансирања“.

Наоружање и испорука

Авион ће бити испоручен са неодређеном количином наоружања, а испоруке се очекују чим украјински пилоти заврше обуку.

„Наоружање ваздух-земља и ваздух-ваздух – укључујући ААСМ (модуларно оружје ваздух-земља), ласерски вођене ракете против дронова и ракете МИКА и МЕТЕОР – биће испоручено у складу са ступањем авиона у оперативну употребу“, наводи се у саопштењу.

„Сваки авион Рафал биће опремљен наоружањем у количинама договореним током консултација између билатералних техничких тимова“, додаје се.

Шта француски ловац доноси украјинском ратном ваздухопловству?

Дасо Рафал је француски вишенамјенски ловац који би, ако би био интегрисан у украјинско ратно ваздухопловство, подигао његове борбене способности на највише западне стандарде.

То је високо маневарски, двомоторни, једносједни авион способан за обављање широког спектра мисија – од успостављања ваздушне надмоћи и операција дубоких удара до блиске ваздушне подршке, противбродских операција, па чак и ношења нуклеарног оружја.

Напредна електроника као кључна предност

Дизајн авиона „Рафал“ препознатљив је по делта крилу са предњим канардима, који замјењују класичне хоризонталне стабилизаторе на репу, али његова права снага лежи у напредним системима за обраду и фузију података.

То укључује интегрисану модуларну авионику (ИМА) и модуларну јединицу за обраду података, које функционишу у спрези са радаром Талес РБЕ2 АА – вишенамјенским системом са активним електронским скенирањем (АЕСА). Поред тога, интегрисани одбрамбени систем СПЕКТРА омогућава авиону да самостално изводи мисије сузбијања непријатељске противваздухопловне одбране (СЕАД), што представља кључну способност у савременим сукобима.

Изазови за авионе четврте генерације

Као и други авиони у руско-украјинском сукобу, „Рафал“ представља платформу четврте генерације, што значи да приликом његовог пројектовања нису примијењене технологије за смањење уочљивости (тзв. „стелт“ технологије). У вријеме када се развијала ова генерација ловаца и бомбардера, рачунарска снага није била довољна за пројектовање платформе која би истовремено била изузетно покретљива, аеродинамички ефикасна и тешко уочљива за радаре.

С друге стране, ловачки авиони пете генерације, попут америчких Ф-22А и Ф-35А/Б/Ц и бомбардера Б-2, пројектовани су између краја осамдесетих и почетка двијехиљадитих година са примарним циљем смањења уочљивости. Сходно томе, могу да дјелују са знатно мањим ризиком у близини најсавременијих система противваздухопловне одбране, пише Индекс.

Авиони попут Ф-16, Грипена и Рафала, као и постојећи МиГ-29 и Су-27, и даље морају да се ослањају на друге методе, попут подршке специјализованих платформи за сузбијање противваздухопловне одбране, како би избјегли пријетње које представљају најмодернији руски системи.

Окосница будућег ратног ваздухопловства

Рафали чине окосницу француског ратног ваздухопловства. Очекује се да ће чинити окосницу будућег украјинског ратног ваздухопловства (након завршетка рата), заједно са западним авионима који су већ у употреби, попут америчког Ф-16 и француског „Миража“, као и ловцима најновије генерације „Грипен Е“, набављеним у јуну ове године.

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Тагови :

Авион Рафал

Француска

Украјина

Владимир Зеленски

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