Аргентинци пронашли боцу с упутствима за голмана Енглеске, Меси остао у чуду када су му превели

Аутор:АТВ редакција
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Играчи Аргентине, након што су савладали Енглеску, пронашли флашицу голмана Џордана Пикфорда на којем су биле инструкције у случају извођења једанаестераца.
Аргентина је у још једном класику обезбиједила пласман у велико финале Свјетског првенства након драматичне побједе над Енглеском резултатом 2:1. Ипак, поред славља на терену и историјског преокрета, главна прича свјетских медија постао је невјероватан и комичан детаљ снимљен непосредно након посљедњег судијског звиждука.
Док су Енглези туговали, аргентински репрезентативци су на терену пронашли боцу енглеског голмана Џордана Пикфорда и на њој открили строго чувану тајну која је требало да послужи у случају драме са пеналима.
Џордан Пикфорд је у склопу детаљне припреме за потенцијално извођење једанаестераца на својој боци имао налијепљен детаљан подсјетник са упутствима како извођачи Аргентине шутирају пенале.
На списку су се нашла имена кључних аргентинских звијезда попут Лаутара Мартинеза, Хулијана Алвареза, Енца Фернандеза и Лионела Месија. Уз свако име стајала су прецизна упутства за голмана (нпр. „fake left – dive right“, „stand central – hold“, „dive right – trail leg“).
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lip readers have deciphered the CONVERSATION between Leo Messi, Nico González, Senesi and a member of Argentina’s staff after they found Jordan Pickford’s water bottle with a penalty taker list ahead of a potential penalty shootout in the World Cup semi-final against… pic.twitter.com/l6qKUMWjhF— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026
Камере су забиљежиле тренутак када су Нико Гонсалес, Лионел Меси и одбрамбени играч Маркос Сенеси детаљно проучавали боцу. Читачи с усана убрзо су дешифровали њихов дијалог који је одмах постао виралан:
They found the bottle where England goal keeper Pickford had noted down where the Argentine players where kicking their penalties,see the laughter on the Argentina players faces, England re really not serious they where hoping for a shootout to win🤣🤣 pic.twitter.com/4Wi9RVsX17— K🥶 (@kachifa00001) July 16, 2026
Нико Гонсалес: „Погледај шта сам нашао. Има биљешке о Лаутару, Хулијану...“
Члан стручног штаба: „Да, сви играчи су горе.“
Лионел Меси: „Шта?! Али, шта значе те биљешке?“
Члан стручног штаба: „Сенеси, прочитај ти... Ти причаш енглески.“
Маркос Сенеси: „Пише у коју страну голман треба да се баци...“
Лионел Меси: „Мислиш на голмана (Пикфорда)?“
Маркос Сенеси: „Да. За тебе, Лео, пише: 'претварај се да идеш лијево, али се баци десно'.“
Лионел Меси (уз осмијех изненађења): „Голман је стварно детаљно проучавао како изводим пенале...“
Иако до пенал-лутрије на крају није дошло, јер је Аргентина утакмицу ријешила у регуларном току након преокрета, капитен Гаучоса се након меча осврнуо на ривалство и притисак који је пратио овај епски дуел:
„Да смо изгубили од Енглеске, знали смо да би неки људи једва дочекали прилику да причају глупости, али нисмо им дали ту шансу. Такође смо знали да смо, када је у питању фудбал, једноставно боља екипа од Енглеске“, казао је Меси.
Аргентина ће у финалу у недјељу играти против Шпаније, а тај сусрет је на програму у недјељу од 21 час.
(Кликс)
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