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Аргентинци пронашли боцу с упутствима за голмана Енглеске, Меси остао у чуду када су му превели

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:15

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Аргентинци пронашли боцу с упутствима за голмана Енглеске, Меси остао у чуду када су му превели
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Играчи Аргентине, након што су савладали Енглеску, пронашли флашицу голмана Џордана Пикфорда на којем су биле инструкције у случају извођења једанаестераца.

Аргентина је у још једном класику обезбиједила пласман у велико финале Свјетског првенства након драматичне побједе над Енглеском резултатом 2:1. Ипак, поред славља на терену и историјског преокрета, главна прича свјетских медија постао је невјероватан и комичан детаљ снимљен непосредно након посљедњег судијског звиждука.

Док су Енглези туговали, аргентински репрезентативци су на терену пронашли боцу енглеског голмана Џордана Пикфорда и на њој открили строго чувану тајну која је требало да послужи у случају драме са пеналима.

Џордан Пикфорд је у склопу детаљне припреме за потенцијално извођење једанаестераца на својој боци имао налијепљен детаљан подсјетник са упутствима како извођачи Аргентине шутирају пенале.

На списку су се нашла имена кључних аргентинских звијезда попут Лаутара Мартинеза, Хулијана Алвареза, Енца Фернандеза и Лионела Месија. Уз свако име стајала су прецизна упутства за голмана (нпр. „fake left – dive right“, „stand central – hold“, „dive right – trail leg“).

Камере су забиљежиле тренутак када су Нико Гонсалес, Лионел Меси и одбрамбени играч Маркос Сенеси детаљно проучавали боцу. Читачи с усана убрзо су дешифровали њихов дијалог који је одмах постао виралан:

Нико Гонсалес: „Погледај шта сам нашао. Има биљешке о Лаутару, Хулијану...“

Члан стручног штаба: „Да, сви играчи су горе.“

Лионел Меси: „Шта?! Али, шта значе те биљешке?“

Члан стручног штаба: „Сенеси, прочитај ти... Ти причаш енглески.“

Маркос Сенеси: „Пише у коју страну голман треба да се баци...“

Лионел Меси: „Мислиш на голмана (Пикфорда)?“

Маркос Сенеси: „Да. За тебе, Лео, пише: 'претварај се да идеш лијево, али се баци десно'.“

Лионел Меси (уз осмијех изненађења): „Голман је стварно детаљно проучавао како изводим пенале...“

Иако до пенал-лутрије на крају није дошло, јер је Аргентина утакмицу ријешила у регуларном току након преокрета, капитен Гаучоса се након меча осврнуо на ривалство и притисак који је пратио овај епски дуел:

„Да смо изгубили од Енглеске, знали смо да би неки људи једва дочекали прилику да причају глупости, али нисмо им дали ту шансу. Такође смо знали да смо, када је у питању фудбал, једноставно боља екипа од Енглеске“, казао је Меси.

Аргентина ће у финалу у недјељу играти против Шпаније, а тај сусрет је на програму у недјељу од 21 час.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Leo Mesi

Аргентина

Свјетско првенство 2026

Енглеска

пенал

Џордан Пикфорд

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