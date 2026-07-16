Француска легализовала еутаназију, зна се ко има право на њу

Аутор:АТВ редакција
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Француски посланици усвојили су закон којим се одраслима са неизлечивим болестима даје право на помоћ при умирању.
Закон, под строгим условима, дозвољава пацијентима да затраже смртоносну ињекцију, јавља Ројтерс.
Право на еутаназију имаће само пунољетни француски држављани и особе са регистрованим пребивалиштем у Француској које пате од тешких и неизљечивих болести и налазе се у узнапредовалом или терминалном стадијуму, пате од сталног физичког или менталног бола, али су способне да донесу слободну и информисану одлуку.
У коначном гласању, доњи дом парламента усвојио је закон са 291 гласом „за“ и 241 „против“.
Анкете јавног мњења показују снажну подршку јавности легализацији еутаназије у Француској, јавља Ројтерс. Анкета института Ифоп објављена у фебруару показала је да 84 одсто испитаника подржава такву мјеру.
Заговорници тврде да ће закон људима који се суочавају са неподношљивом патњом на крају живота дати већу аутономију и контролу над сопственом смрћу, уз одржавање строгих мјера заштите.
„Да ли се то уопште може назвати животом када је патња толико велика да више не можете ништа да урадите?“, рекла је Ан Рејно, представница Француског удружења за право на достојанствену смрт (ADMD).
Противници, укључујући дијелове медицинске струке и вјерских група, упозоравају да би легализација асистираног умирања могла да изврши притисак на рањиве групе.
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„Друштво засновано на братству подржава, штити и брине о људима. Никада не одустаје од најрањивијих међу нама“, написао је на Сјуу бивши министар унутрашњих послова Бруно Ретаилло, конзервативни предсједнички кандидат.
Еутаназија је већ легална у неколико европских земаља, као што су Швајцарска, Белгија и Холандија, у оквиру различитих законских оквира. Помоћ при умирању терминално болесних је такође дозвољена у неколико америчких држава.
Француски Сенат, у којем конзервативна десница тренутно има већину, гласао је против закона, али доњи дом има посљедњу ријеч, а законски текст би и даље могао да измијени Уставни савјет.
Закон прописује детаљну процедуру: пацијенти морају да поднесу захтјев љекару, који затим процјењује захтјев са најмање једним другим љекаром и другим здравственим радником.
Здравствени радници ће моћи да се позову на приговор савјести, али су дужни да пацијенту доставе имена других здравствених радника који изводе еутаназију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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