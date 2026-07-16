Logo

Француска легализовала еутаназију, зна се ко има право на њу

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:59

Коментари:

0
Болница, монитор
Фото: Unsplash

Француски посланици усвојили су закон којим се одраслима са неизлечивим болестима даје право на помоћ при умирању.

Закон, под строгим условима, дозвољава пацијентима да затраже смртоносну ињекцију, јавља Ројтерс.

Ко има право на еутаназију?

Право на еутаназију имаће само пунољетни француски држављани и особе са регистрованим пребивалиштем у Француској које пате од тешких и неизљечивих болести и налазе се у узнапредовалом или терминалном стадијуму, пате од сталног физичког или менталног бола, али су способне да донесу слободну и информисану одлуку.

У коначном гласању, доњи дом парламента усвојио је закон са 291 гласом „за“ и 241 „против“.

Велика подршка јавности

Анкете јавног мњења показују снажну подршку јавности легализацији еутаназије у Француској, јавља Ројтерс. Анкета института Ифоп објављена у фебруару показала је да 84 одсто испитаника подржава такву мјеру.

Заговорници тврде да ће закон људима који се суочавају са неподношљивом патњом на крају живота дати већу аутономију и контролу над сопственом смрћу, уз одржавање строгих мјера заштите.

„Да ли се то уопште може назвати животом када је патња толико велика да више не можете ништа да урадите?“, рекла је Ан Рејно, представница Француског удружења за право на достојанствену смрт (ADMD).

Противници упозоравају на рањиве групе

Противници, укључујући дијелове медицинске струке и вјерских група, упозоравају да би легализација асистираног умирања могла да изврши притисак на рањиве групе.

болница

Свијет

Избила епидемија норовируса у Португалу, преко 100 заражених

„Друштво засновано на братству подржава, штити и брине о људима. Никада не одустаје од најрањивијих међу нама“, написао је на Сјуу бивши министар унутрашњих послова Бруно Ретаилло, конзервативни предсједнички кандидат.

Европски и амерички примјери

Еутаназија је већ легална у неколико европских земаља, као што су Швајцарска, Белгија и Холандија, у оквиру различитих законских оквира. Помоћ при умирању терминално болесних је такође дозвољена у неколико америчких држава.

Сенат против, али доњи дом има посљедњу ријеч

Француски Сенат, у којем конзервативна десница тренутно има већину, гласао је против закона, али доњи дом има посљедњу ријеч, а законски текст би и даље могао да измијени Уставни савјет.

Детаљан поступак и призив савести

Закон прописује детаљну процедуру: пацијенти морају да поднесу захтјев љекару, који затим процјењује захтјев са најмање једним другим љекаром и другим здравственим радником.

Здравствени радници ће моћи да се позову на приговор савјести, али су дужни да пацијенту доставе имена других здравствених радника који изводе еутаназију.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

болница

еутаназија

Коментари (0)

Прочитајте више

Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

Свијет

Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

4 ч

0
Болница, лијекови

Свијет

У Француској усвојен закон о еутаназији

13 ч

0
Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.

Свијет

Жена задобила тешке повреде: Бачена са трећег спрата везаних руку

15 ч

0
Француски навијачи реагују док гледају пренос полуфиналне фудбалске утакмице Свјетског првенства између Француске и Шпаније, у уторак, 14. јула 2026. године, у Паризу.

Свијет

Нереди у Паризу због пораза на Мундијалу, ухапшено више од 140 људи

1 д

1

Више из рубрике

Језив билборд у центру Техерана: Предсједник САД-а у ковчегу, порука - "Убићемо Трампа"

Свијет

Језив билборд у центру Техерана: Предсједник САД-а у ковчегу, порука - "Убићемо Трампа"

3 ч

1
Море

Свијет

Ужасне трагедије: Потонула два брода, погинуло више од 500 људи?

4 ч

0
Операција означава медицински хируршки захват на тијелу чији је циљ лијечење, уклањање обољелог дијела органа, отклањање страног тијела или исправљање недостатка.

Свијет

Вјештачка интелигенција замијенила 12 медицинских сестара, међу њима и једну са 39 година стажа

4 ч

0
Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

Свијет

Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

4 ч

0

  • Најновије

11

57

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

11

52

Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

11

50

Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе

11

38

Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

11

32

Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима