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У Француској усвојен закон о еутаназији

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 22:46

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Болница, лијекови
Фото: pexels/Stéf -b.

Након вишегодишње расправе и измјена приједлога, Народна скупштина у Француској подржала је асистирано умирање по строгим условима.

Посланици су гласали са 291 гласом за и 241 против закона, који је горњи дом парламента, Сенат, три пута одбио.

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Премијер Себастијан Лекорну спреман је да упути дијелове закона Уставном савјету Француске на разматрање прије него што дефинитивно постане закон.

Овим би се омогућило помоћ при умирању за одрасле особе у Француској са "озбиљном и неизљечивом" болешћу која угрожава живот "у узнапредовалој или терминалној фази", преноси Би-Би-Си.

Пацијент би морао да слободно искаже своју намјеру љекару, који би потом донио одлуку након консултација у року од 15 дана.

Након два дана размишљања, пацијент би морао сам да да смртоносну супстанцу. Ако то није у могућности, то би могао да уради љекар или медицинска сестра.

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Одлуку пацијента да се подвргне процедури морао би да потврди љекар истог дана.

Данашње гласање значи да би се Француска могла придружити неколико других европских земаља које су декриминализовале асистирано умирање у неком облику.

(Срна)

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Тагови :

Француска

еутаназија

Скупштина

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