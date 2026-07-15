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Број жртава земљотреса у Венецуели све већи

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 22:40

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Џеферсон Кова тражи своју дjецу у рупи коју је ископао са другим рођацима међу рушевинама срушене зграде усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Број жртава стравичних земљотреса у Венецуели порастао је на 4.829.

Број повријеђених у земљотресима остао је непромијењен, 16.740, док је 17.907 људи остало без крова над главом.

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Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили пријестоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.

(Срна)

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Тагови :

Венецуела

земљотрес у Венецуели

страдали у земљотресу

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