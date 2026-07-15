Број жртава земљотреса у Венецуели све већи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број жртава стравичних земљотреса у Венецуели порастао је на 4.829.
Број повријеђених у земљотресима остао је непромијењен, 16.740, док је 17.907 људи остало без крова над главом.
Регион
Унук (20) напао дједа (74) јер му није дао новац
Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили пријестоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Економија
1 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму