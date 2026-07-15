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Осуђеник, поријеклом из БиХ, ухапшен по европској потјерници

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 22:38

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Осуђеник, поријеклом из БиХ, ухапшен по европској потјерници
Фото: Unsplash

Припадници полиције аустријског Филаха ноћас, 15. јула, успјели су да ухапсе “крупну рибу”, а како преносе медији ријеч је држављанину Босне и Херцеговине са двојним хрватским држављанством, а који је осуђен на вишегодишњу затворску казну.

Наиме, током контроле на ауто-путу А11, сувозач у контролисаном аутомобилу полицајцима је дао документа која су очигледно била фалсификована.

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Припадници саобраћајне полиције Филаха ноћас, око 0:25 часова су зауставили аутомобил са хрватским таблицама. И док је возач прошао контролу без проблема, одмах су примијетили да сувозач има фалсификована румунска документа.

Расписана потјерница широм Европе

"Детаљном провјером утврђено је да се ради о 36-годишњем мушкарцу, којима и држављанство БиХ, али и Хрватске. За њим је расписана европска потјерница због вишегодишње затворске казне за трговину наркотицима", навели су полицајци, преносе Независне новине.

Тражени мушкарац је ухапшен и потом спроведен у Казнено-поправни завод Клагенфурт.

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Тагови :

пресуда

Аустрија

Држављанин БиХ

хапшење

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