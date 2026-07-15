Трамп: Не желим преговоре, напади на Иран биће настављени

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да ће амерички ваздушни удари на Иран бити настављени и наредних дана, уз упозорење да ће бити све интензивнији уколико Техеран не пристане на споразум, додајући да тренутно не жели преговоре са Ираном.
Амерички предсједник је истовремено навео да контакти између двије стране нису прекинути и да ирански представници и даље покушавају да постигну споразум.
"Порука је била једноставна - морате да постигнете споразум или вам неће остати ништа", рекао је Трамп, додајући да вјерује да Иран нема другог избора осим да преговара.
Трамп је, у интервјуу за Фокс њуз, рекао да ће америчке снаге наставити нападе "док не процијени да је довољно", оцијенивши да су ирански војни капацитети озбиљно ослабљени.
"Једини начин да се са њима преговара јесте кроз демонстрацију војне снаге", рекао је Трамп.
Он је навео да су главни циљеви америчке операције спречавање Ирана да развије нуклеарно оружје, очување слободне пловидбе кроз Ормуски мореуз и даље слабљење иранских војних капацитета.
Амерички предсједник тврди да би Ирану, чак и када би се напади одмах обуставили, биле потребне деценије да обнови уништену војну инфраструктуру.
Говорећи о могућим наредним циљевима, Трамп је рекао да за сада није гађана иранска енергетска инфраструктура, али да ни та опција није искључена.
Свијет
Ово су најмоћније државе свијета у 2026. години
"Енергетску инфраструктуру остављам за крај. Вечерас ћемо их погодити веома снажно, исто ће бити и наредних ноћи, а сљедеће седмице биће још горе уколико не сједну за преговарачки сто", рекао је Трамп, наводећи да би међу потенцијалним метама могли да буду електране и мостови.
На питање о могућности копнене операције, Трамп није желио да изнесе детаље, али је рекао да постоје "други који могу да воде такву кампању".
Трамп је оцијенио да је споразум о иранском нуклеарном програму, постигнут током администрације бившег америчког предсједника Барака Обаме, био "безвриједан документ" који је, како тврди, водио ка развоју нуклеарног оружја.
Он је рекао да америчке обавјештајне службе пажљиво прате сва позната иранска нуклеарна постројења, укључујући и локацију за коју се посљедњих дана спекулише да би могла да буде дио нуклеарног програма, упозоривши да ће бити нападнута уколико буде регистрована било каква значајнија активност.
Говорећи о поморском саобраћају кроз Ормуски мореуз, Трамп је рекао да је пролаз отворен за међународну пловидбу, али да је блокиран за иранске бродове.
Свијет
Мајка и беба погинуле у тешкој несрећи: Отац и друго дијете се боре за живот
Он је у разговору за америчку телевизију изјавио и да је у почетку сматрао да је промјена власти у Ирану могућа, подсјећајући на говор од 28. фебруара, када је, најављујући почетак америчко-израелске војне операције против Ирана, позвао Иранце да преузму контролу над својом државом након завршетка бомбардовања.
На питање да ли је тада заиста вјеровао да би могло да дође до промјене режима, Трамп је одговорио потврдно, наводећи да није очекивао да ће иранске власти бити спремне да употребе силу против сопственог становништва.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
26 мин0
Свијет
39 мин0
Свијет
42 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
21
13
21
09
21
01
20
57
20
44
Тренутно на програму