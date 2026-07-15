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Жена задобила тешке повреде: Бачена са трећег спрата везаних руку

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 20:41

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Фото: Darya Sannikova/Pexels

Приликом пада са везаним рукама са трећег спрата, жена (29) је тешко повријеђена у француском граду Рену.

Полиција је ухапсила партнера жртва и њему је одређен притвор, саопштило је локално тужилаштво.

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Жена је била свјесна у тренутку доласка хитне помоћи и њен живот није у опасности, преноси лист Вест Франс.

Жртва је изјавила да ју је партнер држао заточену у стану, а потом је бацио са трећег спрата.

Овај случај поново ставља у фокус проблем породичног насиља у Француској.

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Према најновијим подацима Међуминистарске мисије за заштиту жена /Мипроф/, током 2024. године у Француској је забиљежен раст броја фемицида за 11 одсто, при чему је 107 жена страдало од садашњег или бившег партнера, у поређењу са 96 жртава у 2023. години.

(Срна)

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Тагови :

Француска

насиље у породици

повријеђена жена

Полиција

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