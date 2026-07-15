Ухапшене три особе: Претукли малољетника испред ноћног клуба

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Будви је ухапсила три особе због пребијања малољетника испред ноћног клуба.
Полицијски службеници Одјељења безбједности Будва, у координацији са Основним државним тужилаштвом у Котору, расвијетлили су случај у којем је малољетник из Подгорице задобио тешке тјелесне повреде испред једног ноћног клуба у Будви.
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Једна особа из Подгорице је ухапшена, док су против још двије поднијете кривичне пријаве због сумње да су извршиле наведена кривична дјела.
Дежурна служба Одјељења безбједности Будва је 14. јула око четири сата послије поноћи од запослених у Служби хитне медицинске помоћи у Будви добила обавјештење да је у њихове просторије примљен малољетник са повредама.
Полицијски службеници изашли су на лице мјеста и утврдили да је ријеч о седамнаестогодишњаку из Подгорице, који је изјавио да су му непосредно испред једног ноћног клуба у Будви непознате особе нанијеле тјелесне повреде.
Повријеђени малољетник упућен је на даље лијечење у Клинички центар Црне Горе, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде у виду прелома доње вилице, што је потврђено извјештајем љекара специјалисте.
Даљим оперативним и криминалистичким радом на расвјетљавању случаја и идентификацији извршилаца, полиција је идентификовала три особе из Подгорице - једног седамнаестогодишњака, Л. К. (18) и П. В. (20), за које се сумња да су 14. јула, у периоду између три и четири сата ујутру, испред једног ноћног клуба у Будви учествовали у нарушавању јавног реда и мира, приликом чега је малољетник из Подгорице задобио тешке тјелесне повреде.
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О догађају је обавијештен дежурни тужилац Основног државног тужилаштва у Котору, који је, након спроведених активности, наложио да П. В. буде ухапшен због сумње да је починио кривична дјела тешка тјелесна повреда и насилничко понашање.
Против Л. К. и малољетника из Подгорице поднијете су кривичне пријаве због сумње да су починили иста кривична дјела.
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