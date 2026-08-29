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Голубовић: Вријеме није умањило значај ријечи Петра Кочића

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 21:18

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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић
Фото: АТВ

Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је да је 61. "Кочићев збор" доказ да дух Петра Кочића живи и данас, да његова ријеч не стари и да проток времена није умањио њен значај.

"Нека нас ова манифестација подсјети да је слобода највећа вриједност, да је језик наше највеће благо и да је Кочић наш вјечни путоказ", рекао је Голубовић новинарима у Бањалуци, гдје присуствује свечаној академији посвећеној овогодишњим добитницима Кочићеве и награде "Змијањче".

Он је истакао да Влада Републике Српске препознаје значај улагања у културу, јер то уједно значи и улагање у духовну снагу, самосвијест и будућност народа.

"Оно што је битно и што желимо да искажемо кроз вечерашњу академију јесте спој историје, традиције и младости. То је симболична порука на који начин ми његујемо традицију и младост. Управо је то начин на који нашу завјетину преносимо на будуће генерације", поручио је Голубовић.

Он је истакао да вечерашња академија носи у себи једну велику посебност, напоменувши да се ове године навршава 110 година од смрти великог књижевника Петра Кочића.

Голубовић је честитао овогодишњем добитнику Кочићеве награде књижевнику Предрагу Бјелошевићу, као и добитници награде "Змијањче", Ивони Арсић, ученици петог разреда Основне школе "Бошко Буха" из Штрбаца.

"Добитници на симболичан начин представљају оно што `Кочићев збор` јесте – сусрет књижевне традиције и будућности, искуства и младости, али и потврда да Кочићева ријеч наставља да проналази пут до нових читалаца и нових стваралаца", истакао је Голубовић.

Арсићева је рекла да јој награда "Змијањче" пуно значи и да ће јој бити велики мотив на настави да пише поезију.

"Искрено, нисам се надала да ћу баш ја освојити награду и то је за мене велика част“, рекла је Арсићева.

Она је додала да је писала о лику Петра Кочића и да јој је инспирација била то што је он, осим што је писац, био и велики борац за правду.

"Кочићев збор" свечано је отворен у Бањалуци 27. августа, а централни дио манифестације биће сутра на зборишту у Стричићима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Боривоје Голубовић

Петар Кочић

Бања Лука

култура

Република Српска

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