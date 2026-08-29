Голубовић: Вријеме није умањило значај ријечи Петра Кочића

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је да је 61. "Кочићев збор" доказ да дух Петра Кочића живи и данас, да његова ријеч не стари и да проток времена није умањио њен значај.
"Нека нас ова манифестација подсјети да је слобода највећа вриједност, да је језик наше највеће благо и да је Кочић наш вјечни путоказ", рекао је Голубовић новинарима у Бањалуци, гдје присуствује свечаној академији посвећеној овогодишњим добитницима Кочићеве и награде "Змијањче".
Он је истакао да Влада Републике Српске препознаје значај улагања у културу, јер то уједно значи и улагање у духовну снагу, самосвијест и будућност народа.
"Оно што је битно и што желимо да искажемо кроз вечерашњу академију јесте спој историје, традиције и младости. То је симболична порука на који начин ми његујемо традицију и младост. Управо је то начин на који нашу завјетину преносимо на будуће генерације", поручио је Голубовић.
Он је истакао да вечерашња академија носи у себи једну велику посебност, напоменувши да се ове године навршава 110 година од смрти великог књижевника Петра Кочића.
Голубовић је честитао овогодишњем добитнику Кочићеве награде књижевнику Предрагу Бјелошевићу, као и добитници награде "Змијањче", Ивони Арсић, ученици петог разреда Основне школе "Бошко Буха" из Штрбаца.
"Добитници на симболичан начин представљају оно што `Кочићев збор` јесте – сусрет књижевне традиције и будућности, искуства и младости, али и потврда да Кочићева ријеч наставља да проналази пут до нових читалаца и нових стваралаца", истакао је Голубовић.
Арсићева је рекла да јој награда "Змијањче" пуно значи и да ће јој бити велики мотив на настави да пише поезију.
"Искрено, нисам се надала да ћу баш ја освојити награду и то је за мене велика част“, рекла је Арсићева.
Она је додала да је писала о лику Петра Кочића и да јој је инспирација била то што је он, осим што је писац, био и велики борац за правду.
"Кочићев збор" свечано је отворен у Бањалуци 27. августа, а централни дио манифестације биће сутра на зборишту у Стричићима.
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