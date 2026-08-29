Грађани Пала одали почаст генералу Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Пар хиљада грађана Пала окупило се вечерас на народном скупу у Олимпијском парку како би одало почаст генералу Ратку Младићу.
Окупљени су упалили свијеће и бакље, те током скупа узвикивали име генерала Младића и пјевали пјесме посвећене њему.
Скуп је протекао у знаку порука подршке генералу Младићу, уз узвике "Ратко Младић", "Младићу, мој проблем је твој, што си ти српски херој", као и стихове пјесме "Ђенерале, ђенерале, нек' је твојој мајци хвала".
Грађани су на овај начин жељели да сачувају сјећање на генерала Младића и одају му почаст.
Генерал Ратко Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години, преноси Срна.
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