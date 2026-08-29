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Мјештани Зубаца сутра на протесту: Човјек подметао пожаре па побјегао

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 18:01

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Зупци пожар ватра гашење
Фото: Srna

Због серије паљевина у Зупцима, мјештани организују мирни скуп у недјељу, 30. августа у 12 часова код школе у Тулима, како би заједно пронашли рјешење и зауставили даље угрожавање имовине.

На захтјев бројних мјештана Мјесне заједнице Зубци, у недјељу, 30. августа са почетком у 12:00 часова, биће организовано окупљање грађана на раскрсници код школе у Тулима.

Скуп се организује поводом све учесталијих паљевина, са посебним акцентом на забрињавајуће инциденте који су се догодили протеклих дана.

Подсјећамо, јуче у подне забиљежен је пожар на локацији Драча (Ободина), док је у вечерњим часовима на Тулима примјећен непознати мушкарац који је намјерно изазвао ватру, а потом побјегао кроз шуму. Прексиноћ је такође забиљежен инцидент код скретања за Турменте, гдје су ватре активиране са обје стране пута.

Мјештани Зубаца позивају све заинтересоване грађане да се прикључе скупу у што већем броју, како би заједнички размотрили кораке и мјере превенције у циљу спречавања даљих паљевина и заштите безбједности читавог подручја.

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Тагови :

пожар

село Тули

Протести

гашење пожара

подметање пожара

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