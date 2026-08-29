Патријарх Порфирије ће освештати новоподигнуту цркву у Палама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Патријарх српски Порфирије ће 26. септембра у Палама освештати новоподигнуту цркву посвећену Сабору Светог архангела Гаврила, саопштила је данас Српска православна црква.
Вјернике је о томе обавијестио митрополит дабробосански Хризостом током прослављања крсне славе Успења Пресвете Богородице на Палама, односно током литургије коју је служио у храму посвећеном том великом празнику Мајке Божије.
Нови храм који ће патријарх Порфирије освештати у Палама, универзитетском, туристичком и културном центру Републике Српске, налази се у самом центру Пала, на Студентском тргу, и чини јединствену духовну и културну цјелину са Универзитетским центром, тачније са факултетима Економским, Филозофским, Правним и Факултетом за физичку културу.
Иницијатор подизања новог храма на Палама, још током Одбрамбено-отаџбинског рата, био је митрополит дабробосански Николај, који је увидио да ће се овај лијепи туристички центар убрзано развијати, да ће се број становника послије ратних сукоба удвостручити, а посебно је имао у виду духовне потребе више хиљада студената, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Србија
4 ч0
Породица
4 ч0
Србија
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
45
21
33
21
18
21
00
20
53
Тренутно на програму