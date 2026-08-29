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Патријарх Порфирије ће освештати новоподигнуту цркву у Палама

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 17:51

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Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима
Фото: Српска православна црква

Патријарх српски Порфирије ће 26. септембра у Палама освештати новоподигнуту цркву посвећену Сабору Светог архангела Гаврила, саопштила је данас Српска православна црква.

Вјернике је о томе обавијестио митрополит дабробосански Хризостом током прослављања крсне славе Успења Пресвете Богородице на Палама, односно током литургије коју је служио у храму посвећеном том великом празнику Мајке Божије.

Нови храм који ће патријарх Порфирије освештати у Палама, универзитетском, туристичком и културном центру Републике Српске, налази се у самом центру Пала, на Студентском тргу, и чини јединствену духовну и културну цјелину са Универзитетским центром, тачније са факултетима Економским, Филозофским, Правним и Факултетом за физичку културу.

Иницијатор подизања новог храма на Палама, још током Одбрамбено-отаџбинског рата, био је митрополит дабробосански Николај, који је увидио да ће се овај лијепи туристички центар убрзано развијати, да ће се број становника послије ратних сукоба удвостручити, а посебно је имао у виду духовне потребе више хиљада студената, преноси Танјуг.

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Тагови :

Српска православна црква

Патријарх Порфирије

Пале

Црква

Митрополит Хризостом

Освештање цркве

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