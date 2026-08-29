Нишевићи се са троје дјеце вратили у Српску из Аустрије: Опет би исто

Аутор:АТВ редакција
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Брачни пар, Бојан и Драгана Нишевић су се прије четири године из Аустрије вратили у Бојаново родно село Нишевиће, гдје како кажу, граде бољи и квалитетнији живот са троје дјеце.
Њихова дјеца Сунчица (11), Вук (8) и Драган (6) кажу да им се живот на селу свиђа и да уживају.
"Сада ћу у 6. разред у школу у Омарској. Имам животиње, башту, љепше ми је да живим овдје него у Аустрији", рекла је Сунчица.
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Исто наводе и њена млађа браћа и додају да уживају и у фудбалу.
Бојан прича да је инжењер електротехнике, те да су он и супруга Драгана 2014. године, након вјенчања, одлучили да оду у Аустрију са циљем да провјере како је тамо живјети.
"Живјели смо тамо седам година. Послије седам година, кад смо схватили да је тренутак да се одлучимо да ли ћемо остати тамо или се вратити, одлучили смо се за повратак. То је било прије три или четири године. Нисмо се покајали. Из више разлога. Жељели смо да нам дјеца одрастају у традиционалној средини гдје су неке животне норме и нека поимања свијета другачија од онога што је на западу. Са друге стране, како смо обоје привредници, обоје имамо своје фирме, закључили смо да је финансијски боље да смо овдје. Конкретно, порези на приход су знатно мањи. Овдје у Републици Српској имамо порез на приход 10 одсто, а у Аустрији прогресивна порезна стопа иде од 43 одсто навише. То су разлози зашто смо се вратили", објашњава Бојан.
Додаје да има своју фирму која се бави развојем софтвера за мала и средња предузећа. Истиче да је срећан што са свог имања које је наслиједио од оца има поглед на Козару која је симбол опстанка и останка народа на овом подручју.
Наводи да ће наредних година радити на томе да 80 одсто хране за дјецу буде из њиховог домаћинства. Тренутно имају неколико коза од којих добијају млијеко и праве сир.
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Драгана која је иначе дипломирани економиста бави се везом и шивањем модних додатака за дјецу и маме.
"Љепше ми је овдје и лакше ми је са дјецом. Не кајем се ни мало и опет бих се вратила овдје. Посао иде добро, то сам почела да радим у Аустрији. Радим много, и до 16 сати дневно, али посао иде добро", каже она.
Породицу Нишевић посјетио је министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић.
"Мени је задовољство било посјетити ово домаћинство. Бојан је са својом породицом одлучио да се врати у Републику Српску. Данас дјелује овдје као изузетан привредник, као добар домаћин, и као неко ко баштини традиционалне вриједности и прије свега са својом породицом жели да гради добро домаћинство, а самим тим и Републику Српску", рекао је Клокић.
Додаје да институције подржавају да се одраде пројекти који мјештани желе.
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"То је прије свега реконструкција подручне основне школе, изградња расвјете, те остале инфраструктуре која је неопходна за њихово домаћинство, али и читаво село", навео је Клокић.
Он каже да је прошле школске године у Републици Српској у основне школе уписано 260 дјеце која су се са родитељима вратила из иностранства, преноси "Инфо Приједор".
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