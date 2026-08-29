Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

Аутор:АТВ редакција
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Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција, поручила је српски члан Предсјдништва БиХ након хајке која је кренула према Србима након смрти генерала Ратка Младића.
"То је једна општа хајка. Ја мислим да је апсолутно и лицемјерје, вишак лицемјерја, кад погледате постоји у свакој тој изјави, у сваком том наступу", рекла је Цвијановићева.
Колико је лицемјерје у питању објаснила је на неколико примјера.
"Ако погледате мало историјат шта се дешавало на другој страни, онда ћете видјети да имате Расима Делића који је хашки осуђеник. Дакле, који је пресуђен, а који је сахрањен уз све војне почасти 2010. године. Чак је ту церемонију предводио тадашњи реис. Па имате ову жену монструма Елфету Весели која је заклала дјечака. Онда можете мислити шта је могла да ради одраслим људима, ако је у себи имала нешто тако монструозно да може да уради једно такво гнусно дјело. Она се данас шетка, слободно излази на кафицу, иако је била и депортована и пресуђена, она хода данас", рекла је Цвијановићева и додала:
"Имате Дудаковића, чији судски поступак недозвољено дуго траје, дакле развлачење од шест и више година иако је све забиљежено камерама. И онда кад је давао наређења да се убијају српски заробљеници. Имате другу ситуацију да имате Махмуљина који је пресуђен, а онда је некако 'исклизнуо' из руку правосуђа. Мора да су биле неке клизаве руке, па се вјероватно данас брчка негдје по плажама у Турској. Дакле, лицемјерно би било шта говорити".
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