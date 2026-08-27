Минић: САД, ако постоји могућност, да прате изборни процес у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је фокус данашњег разговора са послаником у Представничком дому Конгреса САД Клаудијом Тени коју је замолио да Сједињене Државе, ако постоји могућност, буду укључене у мониторинг изборног процеса.
"Нама је битно да избори буду проведени на фер и поштен начин и замолио сам, уколико постоји могућност, мониторинг САД да би протекли у најбољем могућем реду", рекао је Минић новинарима након састанка, преноси "Срна".
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Са Тени је, каже, имао конструктиван разговор, а фокус је био на причи и изборима, изборним техонологијама, начину гласања, регуларности, те оцијенио да ће се на гласање чекати четири до пет часова, као и на чињеницу да постоји и 49.000 гласова из иностранства који треба да дођу без могућности транспарентности.
"Нећу да кажем контроле, Република Српска не жели да нешто контролише, она само жели да је транспарентан начин идентификације лица која су гласала", додао је Минић.
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Указао је и да још није проведена обука за чланове бирачких одбора а камоли грађана о начину гласања.
"Сматрам да је веома користан разговор. Наравно, разговарали смо и о пројектима о којима разговарамо са одређеним компанијама из САД, а у питању је енергетика", навео је Минић.
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