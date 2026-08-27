Умро је Ратко Младић

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.
Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.
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Биографија генерала Ратка Младића
За вријеме рата у Хрватској и Босни и Херцеговини командовао је низом кључних војних операција.
Младић је у јуну 2022. године правоснажно осуђен на доживотну казну затвора.
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Ко је био генерал Ратко Младић?
Хашки трибунал је у јулу 1995. године издао налог за хапшење Младића, а у јулу 1996. издат је међународни налог за хапшење.
Ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазареву код Зрењанина.
Посљедњих 15 година провео је у затвору.
Званичници Републике Српске и Републике Србије су слали захтјеве за пријевремено пуштање Младића на слободу због тешког здравственог стања, међутим, Хаг је све одбио.
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