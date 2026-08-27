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Умро је Ратко Младић

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026
14:27=>17:26

Коментари:

39
Умро је Ратко Младић
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.

Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.

Ратко Младић

Република Српска

Биографија генерала Ратка Младића

За вријеме рата у Хрватској и Босни и Херцеговини командовао је низом кључних војних операција.

Младић је у јуну 2022. године правоснажно осуђен на доживотну казну затвора.

Ратко Младић

Република Српска

Ко је био генерал Ратко Младић?

Хашки трибунал је у јулу 1995. године издао налог за хапшење Младића, а у јулу 1996. издат је међународни налог за хапшење.

Ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазареву код Зрењанина.

Посљедњих 15 година провео је у затвору.

Званичници Републике Српске и Републике Србије су слали захтјеве за пријевремено пуштање Младића на слободу због тешког здравственог стања, међутим, Хаг је све одбио.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Коментари (39)

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