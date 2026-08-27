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"Зa 3.764 корисника иностране пензије из борачких категорија доприносе плаћа министарство"

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:30

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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић одржао је данас састанак са представницима Фонда здравственог осигурања и Пореске управе Републике Српске о промјени основа здравственог осигурања корисника иностране пензије који имају статус борца, ратног војног инвалида, члана породице погинулог борца, цивилне жртве рата или жртве ратне тортуре.
Фото: Ustupljena fotografija

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић одржао је данас састанак са представницима Фонда здравственог осигурања и Пореске управе Републике Српске о промјени основа здравственог осигурања корисника иностране пензије који имају статус борца, ратног војног инвалида, члана породице погинулог борца, цивилне жртве рата или жртве ратне тортуре.

Договорено је да се 3.764 лица, која су тренутно осигурана по основу иностране пензије, од 1. септембра 2026. године аутоматски преведу на основ осигурања који им припада по прописима из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата.

Промјена ће бити извршена размјеном података између надлежних институција, без потребе да ова лица подносе појединачне захтјеве.

За ова лица обавезу уплате доприноса за здравствено осигурање преузима Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Овим рјешењем 3.764 лица неће имати додатни трошак за здравствено осигурање, а њихова права биће уређена по прописима из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Радан Остојић

Иностранство

борачко-инвалидска заштита

Борци Републике Српске

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