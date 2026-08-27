Logo

Кајли Џенер о повећању груди: "Желим да оне уђу у просторију прије мене"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:24

Коментари:

0
Кајли Џенер Кардашијан ријалити инфлуенсерка
Фото: YouTube/printscreen

Кајли Џенер (29) је поново проговорила о козметичким процедурама, откривајући да упркос томе што је раније изразила жаљење због операције груди, сада жели да оне буду још веће.

Власница козметичког бренда је о томе говорила у подкасту „Боља половина са Стасом и Виком“.

„Желим да буду веће“, рекла је Џенер. „То говорим сваки дан. Стално говорим да морају бити веће и уочљивије. Желим да моје груди уђу у собу прије мене.“

Њена пријатељица Анастасија Караниколау, позната као Стаси, додала је да је Џенер „опсједнута великим грудима“ и да већ годину дана прича о још једној операцији. Међутим, када су је питали да ли заиста планира да се подвргне још једној процедури прије свог 30. рођендана, Џенер је рекла не. Умјесто тога, открила је да би вољела да пробуши пупак прије него што напуни 30 година.

„Мислим да би ти се то свидело јер волиш одјећу са ниским струком и имаш узак струк. Изгледаћеш секси“, коментарисала је њена пријатељица и ководитељка подкаста Викторија Виљароел.

Жаљење због прве операције

Џенер је донијела одлуку да увећа груди са 19 година.

У епизоди ријалити програма „Кардашијанке“ из 2023. године, признала је својој пријатељици Анастасији да се каје због тога. „Урадила сам операцију повећања груди прије него што сам родила Сторми. Нисам мислила да ћу имати бебу са 20 година, а моје груди су се још увијек зарастале шест мјесеци након порођаја. Имала сам прелијепе, природне груди. Савршене величине, савршеног изгледа. Сада бих вољела да их никада нисам додирнула.“

Свима који размишљају о томе бих препоручила да сачекају док не добију дјецу“, додала је. „Имам ћерку и сломило би ми срце када би жељела да се оперише са 19 година.“

Објаснила је да је мајчинство промијенило њен поглед на љепоту и козметичку хирургију. „Она је најљепша ствар на свијету. Желим да јој будем најбоља мајка и узор. Вољела бих да сам све урадила другачије, јер данас не бих ништа промијенила на себи“, закључила је Џенер.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кајли Џенер

повећање груди

Операција

Коментари (0)

Прочитајте више

Кајли Џенер Кардашијан ријалити инфлуенсерка

Сцена

Бивша куварица тужи Кајли Џенер: Због прекомјерног рада доживјела побачај

2 мј

0
Тимоти Шаламе и Кајли Џенер

Сцена

"Непријатно, непријатно": Кајли Џенер не може да побјегне од подсмијеха

5 мј

0
Кајли Џенер носи грудњак од сјеменки нара

Сцена

Кајли Џенер носи грудњак од сјеменки нара

6 мј

0
Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

Сцена

Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

7 мј

0

Више из рубрике

пјевачица музика народна музика фолк животна прича

Сцена

Пјевачица проговорила о одрастању у сиромаштву: „Нисам имала шта да обучем, јели смо само кромпир“

7 ч

0
Доли Партон наступа током своје турнеје „Pure & Simple“ 15. јуна 2016. у Филаделфији

Сцена

Коме остаје 450 милиона долара Доли Партон? Није имала дјецу, о тестаменту је говорила годинама прије смрти

7 ч

0
Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.

Сцена

Познатом глумцу мајка умрла током љетовања у Црној Гори

9 ч

0
Мелина Галић Мелина Џиновић, позната и као Мелина Џиновић, рођена 1979 је босанска модна дизајнерка са седиштем у Србији, позната по својој женској одjећи „Хамел“. Њени дизајни често укључују уске хаљине које су постале популарне међу холивудским звијездама.

Сцена

Бијесна Мелина направила скандал у Монте Карлу због торбе: Преврћу очима кад јој чују име

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

49

Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

18

35

Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

18

34

Дијете из УКЦ-а превезено хеликоптером у КЦ Србије

18

26

Цвијановић: Генерал Младић стао на чело славне ВРС у најтежем периоду

18

23

Одгођен Свесрпски сабор културног стваралаштва

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима