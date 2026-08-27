Кајли Џенер о повећању груди: "Желим да оне уђу у просторију прије мене"

Аутор:АТВ редакција
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Кајли Џенер (29) је поново проговорила о козметичким процедурама, откривајући да упркос томе што је раније изразила жаљење због операције груди, сада жели да оне буду још веће.
Власница козметичког бренда је о томе говорила у подкасту „Боља половина са Стасом и Виком“.
„Желим да буду веће“, рекла је Џенер. „То говорим сваки дан. Стално говорим да морају бити веће и уочљивије. Желим да моје груди уђу у собу прије мене.“
Њена пријатељица Анастасија Караниколау, позната као Стаси, додала је да је Џенер „опсједнута великим грудима“ и да већ годину дана прича о још једној операцији. Међутим, када су је питали да ли заиста планира да се подвргне још једној процедури прије свог 30. рођендана, Џенер је рекла не. Умјесто тога, открила је да би вољела да пробуши пупак прије него што напуни 30 година.
„Мислим да би ти се то свидело јер волиш одјећу са ниским струком и имаш узак струк. Изгледаћеш секси“, коментарисала је њена пријатељица и ководитељка подкаста Викторија Виљароел.
Џенер је донијела одлуку да увећа груди са 19 година.
У епизоди ријалити програма „Кардашијанке“ из 2023. године, признала је својој пријатељици Анастасији да се каје због тога. „Урадила сам операцију повећања груди прије него што сам родила Сторми. Нисам мислила да ћу имати бебу са 20 година, а моје груди су се још увијек зарастале шест мјесеци након порођаја. Имала сам прелијепе, природне груди. Савршене величине, савршеног изгледа. Сада бих вољела да их никада нисам додирнула.“
Свима који размишљају о томе бих препоручила да сачекају док не добију дјецу“, додала је. „Имам ћерку и сломило би ми срце када би жељела да се оперише са 19 година.“
Објаснила је да је мајчинство промијенило њен поглед на љепоту и козметичку хирургију. „Она је најљепша ствар на свијету. Желим да јој будем најбоља мајка и узор. Вољела бих да сам све урадила другачије, јер данас не бих ништа промијенила на себи“, закључила је Џенер.
(индекс)
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