Бивша куварица тужи Кајли Џенер: Због прекомјерног рада доживјела побачај

Аутор:АТВ редакција
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Кајли Џенер суочава се с тужбом своје бивше личне кухарице, која тврди да је због прекомјерног радног оптерећења током трудноће доживјела побачај.
Према судским документима поднесеним у Лос Анђелесу, бивша запосленица наводи да је радила смјене од 11 до 12 сати дневно, пет дана у седмици те да је обављала физички захтјевне послове иако је послодавцима раније саопћила да је трудноћа високог ризика и затражила прилагођене услове рада.
У тужби се наводи да је почетком 2024. године почела радити као приватна кухарица за Џенер, а већ наредног мјесеца обавијестила је надређене о трудноћи и потреби за адекватним прилагодбама како би заштитила своје здравље.
На Стару годину, како наводи, добила је задатак да без помоћи преноси тешке прехрамбене артикле узбрдо, након чега јој је позлило, појавила се вртоглавица и отежано дисање, а интервенисало је и осигурање које јој је пружило помоћ.
У другом инциденту наводи да је радила на приватном догађају у Палм Спрингсу почетком фебруара, без адекватне подршке те да је због исцрпљености доживјела емотивни слом током догађаја.
Како тврди, почела имати озбиљно крварење и хитно је примљена у болницу, гдје јој је саопћено да је дошло до губитка трудноће.
Након што је послодавцима пријавила побачај, тврди да је била неправедно оптужена за неуредно остављање кухиње након догађаја, као и да је касније доживјела додатни стрес и погоршање здравственог стања.
У тужби се такођер наводи да је касније добила укор од надређених уз поруку да "престане јер узнемирава Кајли Џенер".
Бивша кухарица сада тражи неодређену новчану одштету, наводећи и наводну дискриминацију, неисплаћене сате, неправилно вођење уговора те незаконит отказ.
Из правног тима Кајли Џенер и бивше запосленице до сада није стигао службени коментар.
Ово је трећа тужба против Кајли Џенер ове године коју су поднијели бивши запосленици.
Раније су двије бивше кућне помоћнице такођер покренуле поступке против ње, наводећи наводну дискриминацију, лоше радне услове и неправилно поступање у радном окружењу, пише Кликс
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