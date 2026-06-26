Популарна Српкиња напушта Мундијал

Аутор:АТВ редакција
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Завршена је бајка најмање земље на Мундијалу. Курасао је побрао симпатије многих, а на крају је са историјским бодом, првим у историји завршио учешће на Свјетском првенству.
То значи крај пута за српског зета, Елоја Рума. Голман Курасаа и супруг познате српске инфлуенсерке Зоране Јовановић (Zorannah) је постао славан након меча против Еквадора када је скупио 15 одбрана и био најзаслужнији за први бод своје земље на СП.
Оборио је рекорд по броју одбрана у регуларном дијелу утакмице на СП, а стигао је на друго мјесто вјечне листе одмах иза рекордера Хауарда који је након продужетака имао 16 одбрана.
Оборио је рекорд по броју одбрана у регуларном дијелу утакмице на СП, а стигао је на друго мјесто вјечне листе одмах иза рекордера Хауарда који је након продужетака имао 16 одбрана.
"Какво путовање на Свјетском првенству! Хвала вам на невјероватној подршци. Неизмерно сам поносан на овај тим", написао је Рум који је заједно са својом супругом постао велика звијезда Мундијала.
Након незаборавног путовања огласила се Зорана која је такође била у центру пажње свјетске јавности.
"Успомене за цијели живот! Тако смо поносни на тебе. Одлазимо с осмијесима јер смо све успјели! Постигли смо гол, освојили бод, имали смо нетакнуту мрежу и оборили рекорд са највише одбрана у 90 минута (такође смо натјерали цијели свијет да се заљуби у ову момчад и земљу)", поручила је Зорана.
Зорана је својим објавама привлачила пажњу свјетске јавности. Њене атрактивне фотографије нашле су се на већини свјетских портала, тако да се може рећи да је захваљујући свом супругу и она покупила славу на Свјетском првенству. Налазила се и на неким анкетама за најзгоднију вагсицу на Мундијалу.
Елој и Зорана су у вези од 2023. године, а ове године се десило и вјенчање. Вјеридба је пала прошле године, а почетком ове године су потврдили су стали на луди камен.Након пораза од Њемачке (1:7) морала је одговaрати критичарима на друштвеним мрежама.
"За све који су издвојили вријеме да погледају утакмицу и пошаљу позитивне вибрације - хвала вам. Ваша подршка значи пуно. За другу половицу - информишите се. Репрезентација Курасаоа није постојала прије 2011. године. Мој супруг није Суперман, не игра индивидуални спорт. Он је један од 11", бранила је тада супруга.
А након епског издања против Еквадора је била је јасна.
"Показао си свима ко си", кратко је написала Зорана.
Зорана је једна од најпознатијих и најутицајнијих српских инфлуенсерки и јутјуберки, пионирка модног блоговања на овим просторима. На Инстаграму има близу 800.000 пратилаца.
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