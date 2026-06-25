Александра Пријовић потпуно гола до струка

Аутор:АТВ редакција
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Александра Пријовић позирала је у изазовном издању за свој нови албум.
Александра Пријовић недавно је обрадовала публику новим албумом под називом "Бол и алкохол".
На овом пројекту налази се девет нових пјесама, а свака од њих добила је и свој видео-спот.
За визуелни идентитет албума пјевачица је ангажовала чувеног свјетског дизајнера Стефана Роланда. Посебну пажњу привукла је једна од његових креација коју је Александра подијелила са пратиоцима на мрежама.
Сцена
Шта значи Кабаба - ријеч из новог хита Александре Пријовић
У питању је прилично смио и необичан стајлинг. Пјевачица је позирала у широким црним панталонама, док на горњем дијелу тијела нема одјећу, већ на леђима носи специфичан детаљ који подсјећа на бодљикава крила, пише "Еспресо".
Иначе, на новом албуму се издвојила нумера необичног назива - "Кабаба".
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