Александра Пријовић стиже у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Регионална музичка звијезда Александра Пријовић након објављеног новог албума планира турнеју по цијелом региону.
Како је најављено, Пријовићка стиже и у Бањалуку, 22. августа, гдје ће одржати концерт на тврђави Кастел.
Осим у Бањалуци, заказани су концерти и у Бијељини, 24. јула, док је концерт у Мостару заказан за 2. август.
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