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Александра Пријовић стиже у Бањалуку

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 15:00

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Александра Пријовић пјевачица
Фото: YouTube/Screenshot

Регионална музичка звијезда Александра Пријовић након објављеног новог албума планира турнеју по цијелом региону.

Како је најављено, Пријовићка стиже и у Бањалуку, 22. августа, гдје ће одржати концерт на тврђави Кастел.

Осим у Бањалуци, заказани су концерти и у Бијељини, 24. јула, док је концерт у Мостару заказан за 2. август.

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Тагови :

Александра Пријовић

концерт

Босна и Херцеговина

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