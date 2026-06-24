Немам пара: Бањалучанки огребан ауто, починилац јој оставио бомбоне

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанка која је своје возило затекла оштећено на једном градском паркингу доживјела је шок који је убрзо замијенила невјерица, а потом и "горак смијех".
Умјесто очекиваног броја телефона, на вјетробранском стаклу сачекала ју је порука која директно признаје кривицу, али и неспремност да се штета надокнади.
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Власница аутомобила марке "Фолксваген поло", видно разочарана поступком несавјесног возача који јој је огребао возило, а затим напустио мјесто догађаја. Како је испричала за "Ало онлајн", инцидент се догодио током краћег задржавања на паркингу, а када се вратила до свог аутомобила, имала је шта и да види… оштећење на лимарији које захтијева поправку.
Међутим, "изненађење" је тек услиједило када је на вјетробранском стаклу угледала жути папирић са руком исписаном поруком: "Извини што сам те огребао, немам пара". Уз поруку, починилац је оставио и двије бомбоне од јагоде, вјероватно као вид извињења или покушаја да ублажи ситуацију.
"Када сам видјела шта се десило, прво сам била у шоку, а онда ме порука на тренутак и насмијала због апсурдности ситуације. Ипак, тај осмијех је брзо нестао када сам схватила реалност штете“, казала је власница аутомобила.
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Како на том дијелу паркинга, али ни у околним објектима, нема видео-надзора, шансе да се починилац пронађе сведене су на минимум. Власница је контактирала аутолимара, који јој је процијенио да ће поправка огреботине коштати око 300 КМ. Због недостатка доказа и увида да је потрага за кривцем готово немогућа мисија, одлучила је да се не обраћа полицији.
Иако овај случај на први поглед дјелује као анегдота из рубрике "вјеровали или не", он са собом носи озбиљнију поруку.
Бјежање са мјеста незгоде након изазивања штете није само питање немогућности плаћања, већ питање личне одговорности и етике. Бомбоне од јагода, ма колико биле слатке, не могу покрити трошкове аутолимара нити надомјестити осјећај сигурности који сваки возач треба да има када остави свој аутомобил на јавном мјесту.
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