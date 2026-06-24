Снажно невријеме у дијелу Српске, падао град величине љешника

Аутор:АТВ редакција
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Јако невријеме праћено грмљавином, обилном кишом и градом величине љешника погодило је данас подручје општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа.
Невријеме је захватило више дијелова општине, а град је у појединим насељима прекрио улице и дворишта.
За сада нема информација о већој материјалној штети, а надлежне службе прате стање на терену, преноси "Срна".
Метеоролози и у наредним часовима најављују нестабилно вријеме, уз могућност нових пљускова и локалних непогода.
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