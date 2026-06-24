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Снажно невријеме у дијелу Српске, падао град величине љешника

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:41

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Лед у Источном Сарајеву
Фото: Срна

Јако невријеме праћено грмљавином, обилном кишом и градом величине љешника погодило је данас подручје општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа.

Невријеме је захватило више дијелова општине, а град је у појединим насељима прекрио улице и дворишта.

За сада нема информација о већој материјалној штети, а надлежне службе прате стање на терену, преноси "Срна".

Метеоролози и у наредним часовима најављују нестабилно вријеме, уз могућност нових пљускова и локалних непогода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

лед и град

Источно Сарајево

невријеме

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