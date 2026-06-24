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Овако изгледа захтјев за поврат ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:

Стеван Лулић
24.06.2026 12:14

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Овако изгледа захтјев за поврат ПДВ-а на прву некретнину
Фото: АТВ

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање прије два дана усвојио је Правилник за поврат ПДВ-а на прву некретнину.

Право на поврат ПДВ-а, уз испуњене услове и захтјев, имају пунољетне особе са сталним пребивалиштем у БиХ приликом куповине првог новоизграђеног индивидуалног стамбеног објекта и/или економски дјељиве цјелине у склопу новоизграђеног колективног стамбеног објекта на територији БиХ, односно први стан чији промет подлијеже обавези обрачуна и плаћања ПДВ- а.

Правилником су такође утврђени услови под којима купац првог стана може да оствари право на поврат ПДВ -а.

У самом правилнику дефинисано је и како треба да изгледа захтјев за поврат ПДВ-а, што можете погледати у наставку.

Захтјев за поврат ПДВ-а
Захтјев за поврат ПДВ-а

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Тагови :

ПДВ

Право на поврат ПДВ-а

Поврат ПДВ-а за некретнину

Правилник за поврат ПДВ-а

некретнине

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