Овако изгледа захтјев за поврат ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:Стеван Лулић
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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање прије два дана усвојио је Правилник за поврат ПДВ-а на прву некретнину.
Право на поврат ПДВ-а, уз испуњене услове и захтјев, имају пунољетне особе са сталним пребивалиштем у БиХ приликом куповине првог новоизграђеног индивидуалног стамбеног објекта и/или економски дјељиве цјелине у склопу новоизграђеног колективног стамбеног објекта на територији БиХ, односно први стан чији промет подлијеже обавези обрачуна и плаћања ПДВ- а.
Правилником су такође утврђени услови под којима купац првог стана може да оствари право на поврат ПДВ -а.
У самом правилнику дефинисано је и како треба да изгледа захтјев за поврат ПДВ-а, што можете погледати у наставку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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