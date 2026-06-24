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Кошарац: Пријетње Изетбеговића - одраз очаја и немоћи да се супростави Додиковој политици

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:27

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Пријетње предсједника СДА Бакира Изетбеговића нису ништа друго до одраз његовог тоталног очаја и немоћи да се на било који начин супротстави сувереним политикама лидера СНСД-а Милорада Додика које штите српски национални интерес и јачају позицију Српске у новим геополитичким односима, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Коме то нејаки Бакир шаље поруку када каже да се Додик неком силом мора ријешити?", упитао је Кошарац.

Он је нагласио да грађани Републике Српске стоје уз Додика и његове политике и да је то реалност на коју политичко Сарајево никако да се навикне.

"То је снага против које ни Бакир, ни остатак политичког Сарајева не могу, ма колико понизно молили за интервенционизам такозвану међународну заједницу", истакао је Кошарац.

Он сматра да бошњачка политика још није схватила нове глобалне околности, нити зна како да се постави у мултиполарном свијету.

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"Умјесто политичке зрелости и преузимања политике одговорности, бошњачка политика и даље очекује да јој неки странац испоручи политичке циљеве. То вријеме је прошло", нагласио је Кошарац.

Кошарац је изразио наду да ће то некада схватити и лидер СДА, а до тада том "змају од папира" остаје да пријети политичкој громади у нади да ће сарајевска чаршија, по ко зна који пут, рећи - "браво, Бакире, нек’ си му рекао".

"Свако има своју улогу - чаршија да прича, а Република Српска да ради свој посао и иде ка свом циљу", поручио је Кошарац.

/СРНА/

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Тагови :

Сташа Кошарац

Бакир Изетбеговић

Милорад Додик

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