Лет хитно отказан: Инсекти преплавили сједишта у авиону

Аутор:АТВ редакција
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Авио-компанија Квантас отказала је лет из Рима како би омогућила дубинско чишћење авиона након што су стјенице пронађене на малом броју сједишта у економској класи, саопштио је данас портпарол компаније.
Квантас се извинио путницима због поремећаја у лету, а погођенима су обезбијеђени смјештај и алтернативни летови у року од 48 сати од првобитног поласка, пренио је Гардијан.
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Компанија је навела да се кабине авиона редовно чисте по високим стандардима и да се сваких 50 дана третирају дезинфекционим средством као превентивном мјером.
Професорка са Универзитета Маквори Мишел Пауер рекла је да су стјенице вјероватно доспјеле у авион у пртљагу или на одјећи путника, а потом се прошириле по кабини.
Оне се често повезују с путовањима јер могу да доспију у пртљаг након боравка у контаминираним хотелима.
Према њеним ријечима, стјенице нису опасне, али њихови уједи могу да изазову свраб и иритацију.
Веома их је тешко искоријенити јер се дуго могу скривати у чаршавима и пукотинама без храњења.
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Пауер је указала и на друштвене неједнакости повезане с инфестацијом стјеницама, наводећи да људи који имају мање новца можда не могу да приуште пестициде или загријавање воде на 55 степени Целзијуса, колико је потребно да би се ови инсекти уништили.
(Танјуг)
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