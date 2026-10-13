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Трагедија: Радници пронађени мртви у резервоару за воду

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13.10.2026 07:16

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Трагедија: Радници пронађени мртви у резервоару за воду
Фото: Envato/travelarium

Тројица радника пронађена су мртва у резервоару за воду у оквиру приватног имања, у инциденту који изгледа као несрећа на раду, на југу Португалије, у близини града Лулеа, према информацијама које је саопштила жандармерија.

Према писању локалних медија, претпоставља се да су страдали радници румунски држављани.

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Тројица мушкараца пронађена су без знакова живота у резервоару за воду у којем су изводили радове на заптивању, објаснио је портпарол жандармерије. Преминули су на лицу мјеста, упркос вишеструким покушајима реанимације.

Преминули од тровања

Према писању локалних медија, три жртве наводно су румунске националности и имале су 21, 24 и 40 година. Власти нису званично могле да потврде ову информацију.

Још тројица повријеђених, старости између 50 и 52 године, добили су медицинску помоћ, али су одбили да буду превезени у болницу. Мушкарци су радили за приватну компанију.

Тачни узроци трагедије за сада су непознати. Португалска јавна телевизија РТП наводи могућност да су радници преминули усљед тровања унутар резервоара, али наглашава да је ријеч о прелиминарној претпоставци.

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Инспекција рада требало је да изађе на лице мјеста како би утврдила околности несреће, преноси Блиц.

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Тагови :

Португалија

погинули радници

трагедија

резервоар за воду

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