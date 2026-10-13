Трагедија: Радници пронађени мртви у резервоару за воду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тројица радника пронађена су мртва у резервоару за воду у оквиру приватног имања, у инциденту који изгледа као несрећа на раду, на југу Португалије, у близини града Лулеа, према информацијама које је саопштила жандармерија.
Према писању локалних медија, претпоставља се да су страдали радници румунски држављани.
Друштво
Преживио 14 година у јами: Данас славимо Светог Григорија Просветитеља
Тројица мушкараца пронађена су без знакова живота у резервоару за воду у којем су изводили радове на заптивању, објаснио је портпарол жандармерије. Преминули су на лицу мјеста, упркос вишеструким покушајима реанимације.
Према писању локалних медија, три жртве наводно су румунске националности и имале су 21, 24 и 40 година. Власти нису званично могле да потврде ову информацију.
Још тројица повријеђених, старости између 50 и 52 године, добили су медицинску помоћ, али су одбили да буду превезени у болницу. Мушкарци су радили за приватну компанију.
Тачни узроци трагедије за сада су непознати. Португалска јавна телевизија РТП наводи могућност да су радници преминули усљед тровања унутар резервоара, али наглашава да је ријеч о прелиминарној претпоставци.
Свијет
Француска: Хакери загријали фрижидере у супермаркетима на 50 степени - храна уништена
Инспекција рада требало је да изађе на лице мјеста како би утврдила околности несреће, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
56
09
55
09
46
09
43
09
42
Тренутно на програму