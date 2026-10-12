Макрон: Француске снаге заузеле танкер у Индијском океану

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Француске морнаричке снаге зауставиле су танкер у Индијском океану за који се сматра да је повезан са нелегалним транспортом горива, изјавио је француски предсједник Емануел Макрон.
Макрон је објавио на друштвеним мрежама да је морнарица пресрела нафтни танкер "ДФ Пик" на око 800 километара јужно од острва Реунион.
Он је уз поруку приложио кратак видео-снимак укрцавања француских војника на брод.
Према подацима Службе за поморски саобраћај, танкер плови под заставом Бенина.
Директор Првог европског одјељења руског Министарства спољних послова Артем Студеников изјавио је да задржавање танкера под заставама страних држава од Француске представља пиратерију и поморску пљачку.
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