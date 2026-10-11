Макрон доживио дебакл: Француски предсједник на дну популарности

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Популарност француског предсједника Емануела Макрона пала је на најнижи ниво од када је ступио на дужност 2017. године, показују резултати анкете агенције „Ипсос“ и института БВА-ЦЕСИ.
Према анкети спроведеној онлајн од 7. до 8. септембра, само 15 одсто испитаника има позитивно мишљење о Макрону, што је за један процентни поен мање него мјесец раније, када је забиљежио дотадашњи најнижи ниво подршке од 16 одсто, преноси „Ла Трибин Диманш“.
Макрон сада ужива подршку само 53 одсто центристичких бирача, док 47 одсто њих има негативан став о француском предсједнику.
Анкета је спроведена на репрезентативном узорку од 1.000 пунољетних особа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч2
Економија
4 ч0
Република Српска
5 ч3
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
06
13
56
13
55
13
42
13
41
Тренутно на програму