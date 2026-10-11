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Макрон доживио дебакл: Француски предсједник на дну популарности

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11.10.2026 09:41

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Макрон доживио дебакл: Француски предсједник на дну популарности
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Популарност француског предсједника Емануела Макрона пала је на најнижи ниво од када је ступио на дужност 2017. године, показују резултати анкете агенције „Ипсос“ и института БВА-ЦЕСИ.

Према анкети спроведеној онлајн од 7. до 8. септембра, само 15 одсто испитаника има позитивно мишљење о Макрону, што је за један процентни поен мање него мјесец раније, када је забиљежио дотадашњи најнижи ниво подршке од 16 одсто, преноси „Ла Трибин Диманш“.

Макрон сада ужива подршку само 53 одсто центристичких бирача, док 47 одсто њих има негативан став о француском предсједнику.

Анкета је спроведена на репрезентативном узорку од 1.000 пунољетних особа.

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Тагови :

Француска

Емануел Макрон

популарност

анкета

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