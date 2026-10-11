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Сви се питају када престају падавине: Метеоролози дали одговор

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11.10.2026 09:26

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Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује коначни престанак падавина и постепено разведравање.

Међутим, спремите се за бурне временске прилике током јутра, посебно на југу и истоку, гдје су могући жестоки пљускови са грмљавином, а понегдје и велика количина кише у врло кратком временском периоду.

На сјеверу и западу киша почиње да јењава и потпуно ће престати до средине дана, а током послијеподнева очекују се и сунчани периоди. До краја дана падавине ће потпуно утихнути и у осталим крајевима.

Олујни удари буре и драстичан пад температуре

Увече и током наредне ноћи биће претежно ведро, али и изузетно свјеже, док се на југу спрема права временска драма очекује се вјетровито вријеме уз жестоке, олујне ударе буре.

Максимална температура ваздуха кретаће се од 13 степени на истоку до 21 степен на југу и сјеверу, док ће у вишим, планинским предјелима жива у термометру пасти на свега 10 степени.

Ледени талас на планинама

У 8.00 часова Најхладније је било на Бјелашници гдје су измјерена свега четири степена, док је Мостар био најтоплији са 16 степени.

На Мраковици и у Кнежеву измјерено је девет степени, на Иван-седлу, Хан Пијеску и Чемерну 10, а у Ливну, Гацку и Сокоцу 11 степени.

У Сребреници, Јајцу, Тузли, Шипову, Мркоњић Граду и Бијељини измјерена су 12 степени.

У Рибнику, Српцу, Санском Мосту, Сарајеву, Зеници, Новом Граду, Приједору, Бањалуци и Добоју било је 13 степени, док су Рудо, Фоча, Билећа и Вишеград забиљежили 14 степени. У Требињу је измјерено 15 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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