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Сутра обавезно урадите ово: Велики празник доноси ријечи које лијече

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10.10.2026 21:37

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Сутра обавезно урадите ово: Велики празник доноси ријечи које лијече
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници 11. октобра обиљежавају дан Преподобног Харитона Исповедника, светитеља који је због своје вјере претрпио велика страдања, а потом основао монашке заједнице у пустињи.

Харитон је био угледан и благочестив грађанин града Иконије. Надахнут духом своје земљакиње, свете Текле, јавно је исповиједао име Христово.

Када је почело жестоко гоњење хришћана у вријеме цара Аврелијана, Харитон је изведен пред хегемона. Судија му је наредио да се поклони идолима, али је он то одлучно одбио.

„Сви ваши богови су демони, који су некада због гордости свргнути с неба у пакао“, одговорио је Харитон.

Јасно је исповиједао вјеру у јединог живог Бога, Творца свега, и Господа Исуса Христа, Спаситеља људи. Због тога је хегемон наредио да га муче, па је његово тијело било прекривено ранама. Након смрти цара Аврелијана, Харитон је ослобођен из тамнице.

На путу ка Јерусалиму ухватили су га разбојници, али се, према предању, Божијим промислом ослободио. Није желио да се врати у Иконију, већ се повукао у пустињску област Фарана, гдје је основао монашку обитељ и окупио монахе.

Касније се удаљио у пустињу према Јерихону, гдје је основана још једна обитељ названа Харитонова, а на крају је основао и трећу, Сукијску лавру, познату као Стара лавра.

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Преподобни Харитон упокојио се у дубокој старости, а његово име остало је трајно повезано са развојем монашког живота. Његове мошти почивају у првој обитељи, а приписује му се и састављање чина монашког пострига.

Молитва и бесједа за духовни мир

У народу се уз празник Преподобног Харитона Исповедника преноси молитва за коју се вјерује да доноси мир и духовну заштиту дому. Ипак, важно је нагласити да молитва није магијски обред, нити постоји црквено учење да само њено изговарање аутоматски уклања несрећу.

У бесједи која се традиционално преноси уз животопис овог светитеља наглашава се јединство Свете Тројице и значај истрајности у вјери, добрим дјелима и чистоти мисли:

„Оно што Син Божији хоће, и Отац хоће, и Дух Свети хоће. А оно што Света Тројица хоће, то и бива. А шта хоће Господ Син Божији? Он хоће да и ученици Његови буду са Њим заједно у Царству небеском; и не само Његових 12 ученика, него и сви они, вели Господ, који у Њега повјерују ради ријечи њихових. У те се и ми рачунамо, браћо моја, који се крстисмо и вјеру апостолску примисмо и одржасмо, али само под условом да се сами тога великог блага не одрекнемо недјелима својим, одступањем од вјере, нечистотом гријеха, богохулним ријечима и мислима.“

Суштина ове поруке јесте да се вјера не показује само ријечима, већ и начином живота, дјелима и односом према ближњима. Вјерници се на овај дан могу помолити за мир у дому, здравље својих најмилијих и снагу да преброде све животне тешкоће, преноси Она.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СПЦ

црквени календар

Православни календар

молитва

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