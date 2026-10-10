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АБА лига: Пораз Игокее у Лакташима

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10.10.2026 21:32

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Кошаркаши Игокее доживјели су пораз од екипе чачанског Борца.
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее доживјели су неугодан пораз од екипе чачанског Борца који су Лакташима славили 94:83 у утакмици 3. кола АБА лиге.

Чачани су од почетка утакмице држали конце игре у својим рукама, а посебно су се истакли Калил Спир који је убацио 22 поена, те Ентони Рој са 20 и Урош Чарапић са 15 поена.

На другој страни Петар Ковачевић је предводио Игокеину листу стријелаца са 16 поена.

За кошаркаше Игокее нема предаха и већ за три дана их очекује гостовање Алби у Берлину у другом колу ФИБА Лиге шампиона.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

АБА лига

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