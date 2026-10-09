Леброн "поцијепао" одбрану на дебију у Филаделфији: Сви гледали у њега, а онда услиједила магија

Аутор:АТВ редакција
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Амерички кошаркаш Леброн Џејмс одиграо је у ноћи између четвртка и петка своју прву утакмицу у дресу Филаделфије, припремни меч против Бруклина.
Џејмс, који се овог љета придружио Филаделфији за своју 24. НБА сезону, уписао је десет поена, пет асистенција и четири скока у првом полувремену, помогавши свом новом тиму да поведе са 58:56.
Леброн је имао једно фантастично додавање када је готово без гледања добацио лопту кроз читаву одбрану до Валдеза Дрексела Еџкомба за лагано закуцавање.
LeBron did a little bit of everything in his @sixers preseason debut!
👑 10 PTS
👑 4 REB
👑 5 AST
👑 18 MIN https://t.co/e9VSL0JNON— NBA (@NBA) October 9, 2026
Овај 41-годишњи кошаркаш упутио је само један шут из игре за 18 минута, али је над њим фаул направљен четири пута и погодио је свих осам слободних бацања.
У наставку није улазио у игру, а Бруклин је на крају славио са 114:108.
"Носио сам нови дрес, али кошарка је кошарка и све се рјешава на терену. Било ми је драго што сам могао да проведем вријеме у игри са момцима са Којима сам тренирао посљедње двије недјеље, недјељу и по", рекао је Џејмс.
Филаделфију очекују још двије предсезонске утакмице, обје против Бостона.
Сиксерси прву утакмицу у сезони играју 21. октобра против шампиона НБА лиге, Њујорк Никса.
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