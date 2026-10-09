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Леброн "поцијепао" одбрану на дебију у Филаделфији: Сви гледали у њега, а онда услиједила магија

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09.10.2026 13:37

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Леброн "поцијепао" одбрану на дебију у Филаделфији: Сви гледали у њега, а онда услиједила магија
Фото: Tanjug/AP/Chris Szagola

Амерички кошаркаш Леброн Џејмс одиграо је у ноћи између четвртка и петка своју прву утакмицу у дресу Филаделфије, припремни меч против Бруклина.

Џејмс, који се овог љета придружио Филаделфији за своју 24. НБА сезону, уписао је десет поена, пет асистенција и четири скока у првом полувремену, помогавши свом новом тиму да поведе са 58:56.

Леброн је имао једно фантастично додавање када је готово без гледања добацио лопту кроз читаву одбрану до Валдеза Дрексела Еџкомба за лагано закуцавање.

Овај 41-годишњи кошаркаш упутио је само један шут из игре за 18 минута, али је над њим фаул направљен четири пута и погодио је свих осам слободних бацања.

У наставку није улазио у игру, а Бруклин је на крају славио са 114:108.

"Носио сам нови дрес, али кошарка је кошарка и све се рјешава на терену. Било ми је драго што сам могао да проведем вријеме у игри са момцима са Којима сам тренирао посљедње двије недјеље, недјељу и по", рекао је Џејмс.

Филаделфију очекују још двије предсезонске утакмице, обје против Бостона.

Сиксерси прву утакмицу у сезони играју 21. октобра против шампиона НБА лиге, Њујорк Никса.

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Тагови :

Леброн Џејмс

Филаделфија Севентисиксерс

кошарка

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