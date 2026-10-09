Лука Дончић отворио душу и проговорио о ћеркама: "То је немогуће"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најбољи словеначки кошаркаш Лука Дончић отворио је душу у потресном разговору за угледни „Спортс илустрејтед“ и проговорио о породичној драми. Ас Лос Анђелес лејкерса признао је да су му кћерке најдубља рана и да је прошле сезоне успио да их види дословно само неколико дана.
Звијезда НБА лиге отворено је поручила да не зна како ће издржати још једну овакву годину одвојен од својих мезимица.
„Нисам их видио готово цијелу сезону и не бих могао да поднесем још једну такву сезону. Желиш да проводиш вријеме са својом дјецом сваки дан. Зато ми је прошла сезона била јако тешка. Видио сам их само четири или пет дана током цијеле сезоне. То је немогуће. Али, упркос свему, морао сам да се фокусирам на кошарку“, искрен је био Дончић.
Подсјећања ради, Лука Дончић и његова бивша вјереница Анамарија Голтес већ дуже вријеме воде мучну борбу и не могу да постигну договор око старатељства и виђања дјеце. Прва звијезда Лејкерса управо је због тога читаво љето провела у родној Словенији, свјесно жртвујући обавезе у репрезентацији како би сваки драгоцјени тренутак посветио кћеркицама Габријели и Оливији.
Међутим, по завршетку паузе, дјевојчице су морале да остану у Словенији са мајком, што је Дончића поново сломило, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
44
10
43
10
41
10
40
10
35
Тренутно на програму