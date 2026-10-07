Угасио се Монако!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
АС Монако Баскет саопштио је да више није у стању да измирује финансијске обавезе и да ће због тога обуставити своје пословање.
Клуб је потврдио да се налази у стању престанка плаћања, уз наду да ће у будућности успјети да се реструктурира и поново покрене пројекат.
"Упркос свим уложеним напорима, АС Монако Баскет нашао се у стању престанка плаћања", наводи се у саопштењу клуба намијењеном навијачима.
Монако није прецизирао када би евентуално могао да се врати, али је поручио да се нада да ће "Рока тим" једног дана поново заиграти у својој дворани "Гастон Медесан".
Кошарка
Евролига одбила понуду НБА!
Овим се, макар за сада, завршава пројекат који је током претходних 12 година остварио велике резултате у Француској и европској кошарци.
Монако је у том периоду освојио три титуле првака Француске, четири Леадерс купа, два Купа Француске и један Суперкуп.
Највећи европски успех стигао је 2021. године, када је освојио Еврокуп и тако Кнежевини донио прву европску титулу у једном екипном спорту.
Послије тога Монако је два пута стигао и до Фајнал-фора Евролиге, а једном је играо и финале елитног европског такмичења – прије само годину и по дана.
Клуб је у опроштајној поруци истакао да највећим успехом сматра заједницу која је изграђена око екипе, захваливши навијачима на подршци и поручивши да наслијеђе Монака неће нестати.
Будућност мушке кошарке у Кнежевини сада прелази у руке АСМ удружења, његових челника, тренера, млађих категорија и првог тима који се такмичи у француској Натионале 3 лиги.
Монако је ову транзицију описао као "предају бакље", уз наду да ће се црвено-беле боје једног дана поново вратити на највиши ниво европске кошарке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
38
15
37
15
37
15
29
15
24
Тренутно на програму