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Угасио се Монако!

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07.10.2026 13:40

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Кошаркаши Монака на терену играју против кошаркаша Барселоне
Фото: Printscreen/Youtube/EUROLEAGUE BASKETBALL

АС Монако Баскет саопштио је да више није у стању да измирује финансијске обавезе и да ће због тога обуставити своје пословање.

Клуб је потврдио да се налази у стању престанка плаћања, уз наду да ће у будућности успјети да се реструктурира и поново покрене пројекат.

"Упркос свим уложеним напорима, АС Монако Баскет нашао се у стању престанка плаћања", наводи се у саопштењу клуба намијењеном навијачима.

Монако није прецизирао када би евентуално могао да се врати, али је поручио да се нада да ће "Рока тим" једног дана поново заиграти у својој дворани "Гастон Медесан".

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Овим се, макар за сада, завршава пројекат који је током претходних 12 година остварио велике резултате у Француској и европској кошарци.

Монако је у том периоду освојио три титуле првака Француске, четири Леадерс купа, два Купа Француске и један Суперкуп.

Највећи европски успех стигао је 2021. године, када је освојио Еврокуп и тако Кнежевини донио прву европску титулу у једном екипном спорту.

Послије тога Монако је два пута стигао и до Фајнал-фора Евролиге, а једном је играо и финале елитног европског такмичења – прије само годину и по дана.

Клуб је у опроштајној поруци истакао да највећим успехом сматра заједницу која је изграђена око екипе, захваливши навијачима на подршци и поручивши да наслијеђе Монака неће нестати.

Будућност мушке кошарке у Кнежевини сада прелази у руке АСМ удружења, његових челника, тренера, млађих категорија и првог тима који се такмичи у француској Натионале 3 лиги.

Монако је ову транзицију описао као "предају бакље", уз наду да ће се црвено-беле боје једног дана поново вратити на највиши ниво европске кошарке.

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Тагови :

КК Монако

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