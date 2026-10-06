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Евролига одбила понуду НБА!

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06.10.2026 14:13

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Еван Фурније из Олимпијакоса шутира ка кошу против Треја Лајлса из Реал Мадрида током финалне кошаркашке утакмице Евролиге између Олимпијакоса и Реал Мадрида у Атини, Грчка, у недељу, 24. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Евролига је у уторак рекла одлучно "не" понуди НБА да преузме такмичење.

Тачан износ суме којом је НБА организација понудила шерхолдерима елитног европског такмичења није објелодањена, али оно што је јасно да није довољна ни да двије стране сједну за преговарачки сто.

Против понуде НБА изјаснили су се представници 13 клубова сувласника Евролиге: Хосе Ангел Санчес (Реал Мадрид), Ђоан Лапорта (Барселона), Лео Дел'Орко (Армани), Шимон Мизрахи (Макаби), Тунчај Озилхан (Ефес), Андреј Ватутин (ЦСКА Москва), Хербет Хајненр (Бајерн), Хосе Антонио Керехета (Басконија), Тони Паркер (Авел), Паулису Мотиејунас (Жалгирис), Дериа Јаниер (Фенербахче).

Иако ово питање није било на дневном реду, представници 13 организација разговарали су о њему у уторак (6. октобра), будући да је одговор НБА лиги морао бити достављен до краја дана.

Тај одговор је био категорично "не", јер уз тренутни систем рада Евролига константно расте и није му потребна "спољна помоћ".

Ни понуда која је стигла с друге стране океана није била таква да је уопште било потребно разматрати је.

Чак је била далеко испод вриједности коју, према процјени шерхолдера, тренутно има најбоље европско такмичење.

Конкретно, предсједник Барселоне Ђоан ​​Лапорта назвао је понуду "смјешном", док је представник Басконије Керехета оценио да је она "увредљива".

Евролига тако наставља живот без уплива "страног фактора".

(б92)

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Тагови :

Евролига

кошарка

НБА

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