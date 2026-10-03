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АБА лига: Игокеа побједом кренула у нову сезону

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03.10.2026 19:37

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АБА лига: Игокеа побједом кренула у нову сезону
Фото: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Кошаркаши Игокее уписали су тријумф против Слована из Братиславе 97:89 у другом колу АБА лиге. Тим Ненада Стефановића кључну разлику направио је у другој четвртини, а средином треће имали су и плус 13. међутим, у финишу утакмице дозволили су противнику да се врати, али не и да преокрене резултат.

Пен са 18 поена био је најефикаснији у Игокеи, а пратили су га Тополовић са 16 и Пјер Луис са поеном мање. Код Слована некадашњи играч Игоса Зоран Николић био је најефикаснији са 24 поена.

Интересантно је да је ову утакмицу судила судијска тројка из Словеније, Шведске и Румуније.

За Игокеу нема одмора. Већ са три дана очекује их и први меч у ФИБА Лиги шампиона, а на старту дочекују Билбао, а у наредном абалигашком дуелу дочекује Борац из Чачка.

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Тагови :

КК Игокеа

Slovan

АБА лига

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