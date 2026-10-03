АБА лига: Игокеа побједом кренула у нову сезону

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее уписали су тријумф против Слована из Братиславе 97:89 у другом колу АБА лиге. Тим Ненада Стефановића кључну разлику направио је у другој четвртини, а средином треће имали су и плус 13. међутим, у финишу утакмице дозволили су противнику да се врати, али не и да преокрене резултат.
Пен са 18 поена био је најефикаснији у Игокеи, а пратили су га Тополовић са 16 и Пјер Луис са поеном мање. Код Слована некадашњи играч Игоса Зоран Николић био је најефикаснији са 24 поена.
Интересантно је да је ову утакмицу судила судијска тројка из Словеније, Шведске и Румуније.
За Игокеу нема одмора. Већ са три дана очекује их и први меч у ФИБА Лиги шампиона, а на старту дочекују Билбао, а у наредном абалигашком дуелу дочекује Борац из Чачка.
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